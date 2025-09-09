България

Oгненият ад в Рила: Пожарът е засегнал 2600 декара

В понеделник по овладяването на огъня работиха около 70 души

9 септември 2025, 07:53
Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)
Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров
Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя
Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок
Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица
Художникът Панчо Малезанов нападнат с шило в подлез в София

Художникът Панчо Малезанов нападнат с шило в подлез в София
Пожарът в Сакар се разрасна: Горят 7 хил. дка гори и пасища

Пожарът в Сакар се разрасна: Горят 7 хил. дка гори и пасища

Н а този етап пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов.

Той уточни, че вчера в късния следобед е преваляло локално дъжд с градушка. Валежът не е бил много, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

Още от вчера започна да се прекарва водна линия от върха в посока югозапад по активния фронт. Днес на терен са колегите от Национален парк „Пирин“, служителите на пожарната и горските служители. Очакваме да се включат и военни. Мисля и се надявам, че днес ще успеем да локализираме пожара, отбеляза още директорът на парка.

Вчера по овладяването на пожара работиха около 70 души – пожарникари, служители от парка, както и колеги от Държавно горско стопанство (ДГС) - Симитли. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пожарът е на надморска височина между 1700 и 2000 метра. На единия фронт, по който се работи, линията на гасене е над километър, като има осигурена вода, която се доставя от билото на планината. 

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара. 

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново. 

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова    
Рила пожар
