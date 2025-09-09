Oгненият ад в Рила: Пожарът е засегнал 2600 декара

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

Н а този етап пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов.

Той уточни, че вчера в късния следобед е преваляло локално дъжд с градушка. Валежът не е бил много, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

Още от вчера започна да се прекарва водна линия от върха в посока югозапад по активния фронт. Днес на терен са колегите от Национален парк „Пирин“, служителите на пожарната и горските служители. Очакваме да се включат и военни. Мисля и се надявам, че днес ще успеем да локализираме пожара, отбеляза още директорът на парка.

Вчера по овладяването на пожара работиха около 70 души – пожарникари, служители от парка, както и колеги от Държавно горско стопанство (ДГС) - Симитли. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пожарът е на надморска височина между 1700 и 2000 метра. На единия фронт, по който се работи, линията на гасене е над километър, като има осигурена вода, която се доставя от билото на планината.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.