Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

Огънят продължава да превзема нови територии

6 септември 2025, 10:06

Източник: Thinkstock/Guliver

С итуацията с пожара в Национален парк „Рила“ остава тежка, като стихията продължава да се разраства. Десети ден продължава битката с пламъците, съобщава БНР.

До късно снощи продължиха работа десетки пожарникари, служители на парка горски, военни и доброволци, но силният вятър вдигаше пожара върхово. Огнени езици и черен дим се наблюдаваха по пътя Симитли-Банско. Горяха сухи треви, хвойнови храсти и гора.

Най-много сили имаше по северния фронт на пожара, който е и най-труден, но

огънят продължава да превзема нови територии.

Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра , са били без успех.

Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но без летателна техника пожарът няма да бъде овладян, категорични бяха те.

Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха.

Официални причини не бяха съобщени.



Източник: БНР    
пожар Рила борба десети ден


