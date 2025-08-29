България

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Летателна техника също се включва в гасенето

Обновена преди 39 минути / 29 август 2025, 09:18
Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Пожар пламна в

Пожар пламна в "Национален парк Рила"
Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

П ожарът в Национален парк „Рила“ се разраства. Около 70 декара иглолистна гора е опожарена. Пламъците са на 1700 м надморска височина.

Огнената стихия се разгръща в местността "Белите камъни", където достъпът е много труден и се гаси на ръка. На място с огъня се борят около 40 души - пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

Очаква се по-късно да се присъединят и военнослужещи, както и хеликоптер на ВВС.

Източник: ЮЗДП-Благоевград

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза за БТА директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.

Източник: Десислава Велкова, БТА    
Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Преди 3 дни

Еротична мозайка, открадната от нацист, е върната в Помпей след 80 години

Любопитно Преди 3 минути

Творбата изобразява еротична сцена: мъж лежи в леглото, докато жена стои над него, частично разсъблечена

Моторист пострада след опасен опит за изпреварване в Софийско

България Преди 6 минути

Инцидентът е станал на първокласния път I-6 София – Пирдоп в района на село Саранци

.

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?

Свят Преди 42 минути

Руски дронове, включително такива с оптични влакна, контролират пътя, така че всяко движение е опасно

Сенатът в Мексико

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Свят Преди 45 минути

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори

ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път

България Преди 1 час

„Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

<p>Принц Хари ще се срещне&nbsp;с крал Чарлз, Уилям отхвърлил поканата</p>

Източник: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон за първи път от 20 месеца

Любопитно Преди 1 час

Хари ще бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, като ще присъства и на наградите WellChild

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

България Преди 1 час

Мъжете са разкрити от полицията в Разград

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

България Преди 1 час

В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции и служби

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

България Преди 1 час

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 1 час

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 2 часа

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 2 часа

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

<p>Пожар изпепели къщи в град Сърница</p>

България Преди 2 часа

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

В рамките само на едно денонощие този камък се превърна в най-коментирания бижутерски акцент онлайн

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

