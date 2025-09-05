България

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

5 септември 2025, 10:01
500 декара горят в Рила, 80 души са на терен
Източник: Иван Лазаров/БТА

К ъм момента площта на пожара в Национален парк „Рила“ е 500 декара, като днес на терен има над 80 души. Това съобщи главен инспектор Юлиян Петров от „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Той обясни, че теренът е много труднодостъпен, на надморска височина между 1800 и 2200 метра, и очакват летателна техника след 10:00 ч., като засега ще бъде само един хеликоптер от авиобаза „Крумово“. По думите му няма никаква опасност за населените места или вилните зони, тъй като пожарът е високо в планината.

Пожарът в Рила се разраства

Основно горят хвойна, храсти и гора. Всеки ден тръгваме от различни места – от Долно Осеново или от Предел, и изминаваме приблизително 10–11 км с автомобили по черен път. След това за около един час пеша достигаме до мястото на пожара, добави още инспектор Петров.

Той обясни, че сега са качили техника през местността Картала при ски пистата над Благоевград. Има един път, успореден на тази писта, по който се движат автомобилите, и те достигат до под връх Исмаилица. Оттам се пускат другите екипи, които се опитват да гасят с вода, допълни още инспектор Петров. По думите му е много е трудно самото качване на доброволци и към момента няма нужда от такива. Преди два дни се включиха доброволци от Кюстендил, които бяха с техника и успяха да се качат до мястото на пожара, поясни още Юлиян Петров.

Пожар над Рилския манастир

Той подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара. Опитват се да го загасят, но е много сложно, тъй като теренът е изключително труден.

Пожарът възникна преди няколко дни в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново. 

Източник: БТА, Мария Спасова    
пожар в Рила Национален парк Гасене на пожар Труднодостъпен терен Хеликоптер Благоевград Пожарна безопасност Горски пожар Доброволци Юлиян Петров
Последвайте ни

По темата

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Това е най-големият дисплей в модел на Mercedes, почти 1 метър диагонал

Това е най-големият дисплей в модел на Mercedes, почти 1 метър диагонал

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 16 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 13 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 13 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 11 минути

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 21 минути

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Киев забранява УПЦ, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва</p>

Киев забранява Украинската православна църква, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва

Свят Преди 52 минути

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение

<p>Белият дом посрещна мозъците на бъдещето - без Мъск</p>

Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

Свят Преди 59 минути

Марк Зукърбърг седеше до президента, докато Бил Гейтс беше до първата дама Мелания Тръмп

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

България Преди 1 час

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 1 час

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 1 час

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

<p>Путин: Това е най-доброто място за среща със Зеленски</p>

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Свят Преди 1 час

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия

Владимир Путин

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Свят Преди 1 час

Руският президент предупреди, че всяко разполагане на западни сили ще бъде прието като пряка заплаха за Москва

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Любопитно Преди 2 часа

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

България Преди 2 часа

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

<p>Ужас в Канада:&nbsp;18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане</p>

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Свят Преди 2 часа

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 2 часа

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Свят Преди 2 часа

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Символика: Армани си отиде дни, преди 50-тия юбилей на модната си къща

Edna.bg

Носи ли перука Кейт Мидълтън? Фризьорът на принцеса Даяна говори (СНИМКИ)

Edna.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 г.

Nova.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg