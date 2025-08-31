България

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи

31 август 2025, 13:30
Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила
Източник: Иван Лазаров/БТА

Ф ормирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, продължава трети ден дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила".

Източник: БТА

В  помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

Вчера екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово, за да се включи в гасенето. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
