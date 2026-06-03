България

"Оцелях": Автобус помете адвокатка на колело край София, кракът ѝ е счупен на три места

Пострадалата призова институциите да въведат повече контрол, маркировка и мерки за безопасност по трасето

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А двокатка от София е със счупен крак на три места, след като е пострадала при инцидент между автобус и велосипед на пътя между Железница и Бистрица. Жената разказа, че се е спускала от Ярема към дома си, когато се е стигнало до произшествието. 

"Оцелях", каза пострадалата, показвайки мястото на инцидента.

По думите ѝ всичко започнало, когато видяла автомобил, който излизал от двор край пътя.

"Спусках се от Ярема на път за вкъщи. Живея на около четири километра по-надолу. Няколко метра преди оградата видях, че кола захожда да излезе от двора си. Натиснах спирачките, доколкото е възможно, предвид че е спускане и скоростта е по-висока. Нямаше как да спра, защото всичко се случи много бързо", разказа тя.

Жената обясни, че е направила лека маневра вляво.

"Отклоних се с около 20-30 сантиметра и в този момент усетих как автобус ме удари първо в рамото, след това в каската. Паднах надясно върху колелото и кракът ми се усука", заяви тя.

При падането получила тежки травми.

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"Кракът ми е много счупен. Счупен е на три места. Счупени са тарзалните кости, както и три пръста", обясни пострадалата.

Хора от близките къщи са се притекли на помощ.

"Хората, които живеят в близките къщи, ми помогнаха, изтеглиха ме от пътя и ме закараха в "Пирогов", разказа тя.

По думите ѝ автобусът е спрял след инцидента, но на по-голямо разстояние от мястото на произшествието.

"Спря доста далеч, при строежа. Шофьорът дойде при мен и ме попита дали съм добре и дали имам претенции към него. Аз бях в шок. Хората ми казаха, че съм му казала, че ми е счупил крака. Не си спомням добре какво съм говорила тогава", каза жената.

Тя подчерта, че не може да твърди със сигурност каква е ролята на автомобила, който е видяла край пътя.

Източник: iStock photos/Getty images

"Колата беше на банкета. Не мога да кажа със 100 процента сигурност, че е излязла на пътя, но тръгна да се движи. Не знаех дали ще продължи", заяви тя.

Пострадалата смята, че автобусът е трябвало да спазва по-голяма дистанция.

"Автобусът е зад мен. Той трябва да спазва отстояние. Ако ме изпреварва, трябва да е на нужното разстояние и на практика да навлезе в насрещното платно. Аз съм участник в пътното движение", каза тя.

Жената разказа още, че е знаела за присъствието на превозно средство зад себе си благодарение на монтиран на велосипеда радар.

"Имах радар. Той се поставя отзад на велосипеда и ми изписваше, че има нещо зад мен. Не знаех, че е автобус, но знаех, че има превозно средство", обясни тя.

Според нея именно участъкът между Железница и Бистрица е сред най-натоварените от колоездачи.

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"Тук има много колоездачи. Това е един от най-караните маршрути. Ако времето беше хубаво, щяхме да видим много велосипедисти. Всички те са уязвими участници в движението", заяви тя.

Като юрист пострадалата посочи, че е проучила законовата рамка, свързана с велосипедистите.

"В Закона за движението по пътищата има много малко норми, които уреждат велосипедистите. Те са регламентирани като пътни превозни средства. Има изисквания за сигнализация, каска и други, но няма достатъчно механизми за взаимодействието им с останалите участници в движението, които могат да ги наранят заради размера и тежестта на превозните средства", коментира тя.

Жената настоява за конкретни мерки по трасето.

"Искам да има маркировка, табели и забрана за изпреварване в този участък. Трябва да има и отсечка за измерване на средна скорост между Бистрица и Железница. Тук шофьорите често карат с несъобразена скорост", заяви тя.

По думите ѝ много хора са се свързали с нея след инцидента.

Източник: Getty Images

"Много хора ми писаха, че са били в подобна ситуация, избутвани от пътя или от самото превозно средство, или от въздушната струя на тежки превозни средства, движещи се с висока скорост", каза пострадалата.

Кметът на Бистрица също потвърди, че проблемът със скоростта в района е поставян многократно.

"Като кмет на село Бистрица съм искал намаляване на скоростта на транзитния поток от автомобили. Това включва изграждане на изкуствени неравности. Има изготвени проекти, които трябва да бъдат изпълнени след преминаване на съответните процедури и изисквания", заяви той.

Пострадалата отправи апел както към шофьорите, така и към велосипедистите.

"Призовавам всички водачи на моторни превозни средства, включително тези на градския транспорт, да се съобразяват с велосипедистите, да карат на достатъчно отстояние и да изпреварват безопасно", каза тя.

Към колоездачите съветът ѝ е категоричен:

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"Носете каски, жилетки или светлини. И двете вършат работа. Най-силният удар беше в главата, но понеже бях с каска, нямам никакви наранявания там, въпреки че първоначално мислех, че именно главата ми е пострадала най-тежко."

Тя призова още Агенция "Пътна инфраструктура", КАТ, Столичната община и ръководството на градския транспорт да предприемат мерки за по-добра организация и контрол по трасето.

"Карайте с каски и си търсете правата. Когато на някого му се случи подобно нещо, трябва да търси правата си по всички възможни начини. Трябва да има публичност, за да не се случват повече такива инциденти", заяви жената.

С NOVA се е свързал водачът на автобуса. В писмена позиция той заявява:

"При огледа на превозното средство от органите на реда не са установени никакви щети. Няма дори драскотина по автобуса, за което прилагам и констативния протокол за ПТП", посочва той.

От документа става ясно, че е регистрирано пътнотранспортно произшествие с двама участници и едно пострадало лице. В протокола е отбелязано още, че пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По думите на шофьора той няма вина за инцидента и твърди, че от протокола става ясно, че няма доказано съприкосновение между автобуса и велосипедистката.

Източник: NOVA    
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