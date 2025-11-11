16-годишна пострада при пътен инцидент в Благоевград

М омиче на 16 години е пострадало при пътен инцидент в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

Инцидентът е станал около 21:00 часа в понеделник, 10 ноември, на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Мъж на 41 години, управляващ лек автомобил, е блъснал момичето, което е пострадало с епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб.

То е транспортирано за лечение в болнично заведение в София, а на водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни, съобщиха от полицията.

Преди седмица на същия булевард в Благоевград 67-годишен водач на лек автомобил блъсна 65-годишна жена от симитлийското село Крупник, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека. От полицията съобщиха след инцидента, че жената е пострадала с комоцио, а пробите с технически средства за алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са били отрицателни.

През вчерашния ден в Благоевград е блъсната и възрастна жена в района на ул. „Стефан Стамболов“. При извършване на маневра назад 53-годишен водач на лек автомобил е блъснал жена на 68 години, която е получила фрактура на рамото.