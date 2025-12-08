Тежък пътен инцидент, младеж без книжка загина, автомобилът му паднал в язовир

Т ежък пътен инцидент е станал малко след 23:15 ч. на 6 декември в село Доганово. На спешния телефон 112 е подаден сигнал за автомобил, паднал във водите на местен язовир-рибарник.

При огледа на място е установено, че колата е била управлявана от 17-годишен неправоспособен водач. Момчето е загинало, като смъртта му е потвърдена от пристигнал екип на спешна помощ.

Неговият спътник е успял сам да излезе от потъващото превозно средство и не е пострадал.

По случая е образувано досъдебно производство.