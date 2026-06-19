„Евтина клюкарка“: Водеща пусна ужасяващ слух за Меси и вбеси Аржентина

А ржентинска телевизионна водеща напусна поста си, след като погрешно съобщи, че бащата на Лионел Меси е починал – само два дни след като футболната икона изведе националния отбор на Аржентина до победа в първия им мач от Световното първенство.

Флоренсия Пеня направи фалшивото изявление относно здравето на Хорхе Меси в четвъртък по време на предаване на живо на Luzu TV – „El Show del Verano“. „Не искам да съобщавам лоши новини, но бащата на Меси току-що почина. Точно насред Световното първенство, той ще трябва да си тръгне“, каза Пеня, според информация на американското издание „Sun“.

Семейството на Меси разкритикува безотговорното отразяване, споделяйки, че Хорхе Меси се бори с неназован здравословен проблем, но не е починал, пише The New York Post. „В момента той е под медицинско наблюдение, възстановява се и състоянието му се развива благоприятно“, се казва в изявление на семейството, цитирано от ESPN.

„Предвид версиите, слуховете и спекулациите, които циркулират в последните часове, семейството желае да изрази дълбокото си възмущение от липсата на чувствителност, уважение и скрупули, с които някои хора се отнесоха към един строго личен и семеен въпрос“, написаха още от семейството.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Argentine TV presenter Florencia Peña has RESIGNED after mistakenly announcing the death of Lionel Messi's father live on air.



The false information was reportedly passed to her through her earpiece by the production team during Luzu TV's "El Show del Verano".



Peña… pic.twitter.com/yrpNUNAqEA — Miqelda (@miqelda) June 19, 2026

Не се разкрива от каква болест се лекува по-възрастният Меси или какво точно е състоянието му.

51-годишната телевизионна водеща твърди, че е получила непотвърдена информация за 68-годишния баща на Меси и се е доверила на нея. „Длъжна съм да уточня, че тази невярна информация ми беше подадена на живо в ефир, сякаш е била проверена от продуцентския екип на предаването, и аз се доверих“, написа Пеня в история в своя профил в Instagram в четвъртък.

Пеня се извини за грубата ефирна грешка и обяви, че напуска шоуто. „Извинявам се на семейството на Меси за ужасния момент, през който си представям, че преминават. Много се срамувам, че станах проводник на тази болка“, каза тя.

„Въпреки това поемам отговорност за това, че бях част от грешката, и затова реших да се оттегля и да прекратя участието си в Luzu. Извинявам се отново от все сърце: сгреших“, пише още водещата.

Противоречиви доклади твърдят, че Пеня и продуцентският състав, замесен във фалшивата новина, са били уволнени от медията. „Luzu TV дълбоко съжалява за случилото се в ефир по време на програмата. Нашият канал намира разпространението на чувствителна информация без предварителна проверка за недопустимо. Поради тази причина ръководството на Luzu TV реши да освободи всички отговорни лица. Флоренсия Пеня реши да се оттегли. Ние потвърждаваме ангажимента си към отговорна, уважителна и строга комуникация“, се казва в изявление на медията, споделено от нейния основател Нико Окиато.

Пеня се сблъска с остри критики от страна на феновете на Меси и аржентинците заради грешката, включително и с онлайн порицание от президента Хавиер Милей. „БОКЛУЧАВА КОРПОРАЦИЯ“, написа 55-годишният политик в платформата X.

„Безскрупулните непроверени изявления на Флоренсия Пеня в стрийминг канала, които биха били извратени дори ако информацията беше вярна, тъй като потъпкват личния живот на един гражданин, ни напомнят за безнаказаността, с която някои хора смятат, че могат да действат, просто защото държат микрофон или химикалка в ръка.

Сякаш този факт предполага не само, че не трябва да проверяват информацията, която разпространяват, но и че не е необходимо да се придържат към най-основните принципи на човешкото благоприличие, морал или уважение към истината“, заяви той.

Милей нарече Пеня „евтина клюкарка“, като същевременно похвали Luzu TV за публикуването на опровержение и за премахването на „този пагубен персонаж“.

Във вторник Меси отбеляза хеттрик, извеждайки Аржентина до победа с 3:0 срещу Алжир в първия им мач от Световното първенство през 2026 г. След първия си гол футболната легенда беше видимо обзета от емоции и избърса сълзите от очите си с фланелката си.

Той остана лаконичен след мача, когато обясни публичната си проява на емоция. „Сълзите ми след първия гол? Имах няколко трудни дни. Не беше свързано с футбол. И тези чувства бяха заради това. Благодаря на съотборниците си, на треньорския щаб и на делегацията, че ми помогнаха“, каза Меси на испански след мача, според Associated Press.