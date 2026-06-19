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Защо служители на Белия дом са принудени тайно да ровят в боклука на Тръмп

Служители в Белия дом са започнали да наблюдават боклука на президента Доналд Тръмп, след като е установено, че той понякога изхвърля висококачествени сребърни прибори

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 15:08
Защо служители на Белия дом са принудени тайно да ровят в боклука на Тръмп
Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом   
Източник: GettyImages

С лужители в Белия дом са започнали да наблюдават боклука на президента Доналд Тръмп, след като е установено, че той понякога изхвърля висококачествени сребърни прибори.

Според нова книга, „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump“, написана от журналистите на „The New York Times“ Маги Хаберман и Джонатан Суон, президентът обичал да си похапва нощем. Това е водело до оставяне на празни опаковки от чипс, опаковки от Старбъкс и кутии от сладолед в кошчетата за боклук или на пода, пише The Independent.

Служителите са били принудени да следят боклука, след като са открили, че той изхвърля сребърни прибори от Белия дом

Книгата също така разкрива, че Мелания Тръмп се е настанила в традиционната главна спалня на Белия дом, докато президентът е заел съседната стая. В началото на управлението му предмети са били пренасяни от коридора на втория етаж в спалнята на президента, като понякога самият Тръмп е пренареждал нещата в частните покои по свое усмотрение.

Според авторите, когато служители са му напомнили, че взема неща, подбрани лично от съпругата му, той е заявил, че не го интересува. Това създава усещане за съревнование между двамата.

Президентската двойка поддържа отделни спални, което се случва за първи път от времето на президента Никсън и съпругата му Пат Никсън. За да заменят липсващите предмети, служителите са фотографирали нови артикули за одобрение от първата дама. Фокусът на Тръмп върху интериорния дизайн е карал служителите да желаят завръщането на първата дама, надявайки се тя да го „ограничи“.

Когато са започнали разговори за реновиране на розовата градина на Белия дом, екипът на първата дама е бил „много недоволен“. В крайна сметка е постигнато споразумение за павиране на тревата, но запазване на розите

Мелания Тръмп също е изразявала притеснение относно размера и местоположението на бална зала в Белия дом, като съветници са се опитвали да удовлетворят „конкуриращите се желания“ на двойката за бъдещето на комплекса. Служителите често са се чувствали „заклещени между двамата Тръмп“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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