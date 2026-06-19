Свят

Смъртоносен щам на птичи грип е открит в Австралия за първи път

Появата на вируса, който вече е засегнал диви птици, бозайници и домашни птици по целия свят, предизвиква сериозна загриженост за биосигурността на континента

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 13:20
Смъртоносен щам на птичи грип е открит в Австралия за първи път
Източник: iStock/GettyImages

А встралия е нащрек след първия предполагаем случай на смъртоносния щам птичи грип H5N1, открит в отдалечена част на югозападната част на страната. Появата на вируса, който вече е засегнал диви птици, бозайници и домашни птици по целия свят, предизвиква сериозна загриженост за биосигурността на континента, съобщава The Independent.

Властите в Западна Австралия обявиха в петък, че мигрираща морска птица, кафява скуа, намерена в Националния парк Кейп ле Гранд, е дала положителна проба за птичи грип. Допълнителни тестове се провеждат, за да се потвърди щамът, като държавният министър на земеделието Джаки Джарвис заяви, че ако се потвърди, ще бъде предприета бърза и координирана национална реакция.

Австралия беше единственият континент без потвърден случай на H5N1 на своя територия. Страната се е подготвяла за подобно развитие през последните години чрез засилване на биосигурността във фермите, тестване на крайбрежните птици, ваксиниране на уязвими видове и разработване на планове за реакция, според министъра на околната среда Мъри Уат

Резултатите от тестовете на починалата кафява скуа се очакват в събота.

Друга болна птица, гигантски буревестник, също е открита в същия район и се тества за грип.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
Австралия птичи грип H5N1 биосигурност Западна Австралия вирус диви птици кафява скуа здравеопазване епидемия
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