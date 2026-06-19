САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

САЩ са поискали разположените на летище „Васил Левски“ – София военни самолети да останат на българска територия до 30 юли, но след анализ на ситуацията е взето решение престоят им да бъде удължен само до 30 юни. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание.

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По думите му българското правителство е предоставило едномесечен допълнителен срок на американската страна, за да организира преместването на самолетите и съпътстващото ги оборудване.

„Разговаряли сме с нашите съюзници от Съединените щати и сме поставили въпроса за пребазирането на самолетите, включително към военни летища на територията на България“, посочи министър Стоянов.

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На 29 май Министерският съвет прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока за пребиваване в България на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.

Военният министър уточни, че решението е взето след оценка на оперативната необходимост и възможностите за използване на инфраструктурата на летище София, което освен международно гражданско летище изпълнява и функции, свързани със съюзническата дейност на НАТО.

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Защо американски самолети са разположени в София

Самолетите на Военновъздушните сили на САЩ бяха разположени на летище София през февруари тази година. Тогава от Министерството на отбраната обясниха, че присъствието им е част от дейностите по т.нар. „усилена бдителност“ на НАТО, които се изпълняват след рязкото влошаване на средата за сигурност в Източна Европа през последните години.

На 19 февруари ведомството официално съобщи, че американските самолети се намират в България за участие в съвместни дейности, свързани с подготовка, логистика и укрепване на отбранителните способности на Алианса по източния му фланг.

След началото на войната в Украйна НАТО значително засили военното си присъствие в държавите от Източна Европа, включително в България, Румъния, Полша и балтийските страни. Част от тези мерки включват разполагане на допълнителни сили, техника и авиационни средства с цел повишаване на готовността за реакция при евентуални заплахи.

България и ролята ѝ в източния фланг на НАТО

През последните години България се утвърди като важен логистичен и оперативен център за съюзническите сили в региона. На територията на страната функционира многонационална бойна група на НАТО, а българските военни летища и полигони редовно се използват за съвместни учения и тренировки с партньорски армии.

Сред ключовите обекти са авиобазите в Граф Игнатиево и Безмер, както и учебният полигон „Ново село“, където периодично се провеждат мащабни международни учения с участието на съюзнически сили.

Според Министерството на отбраната сътрудничеството със САЩ и останалите държави от НАТО остава важен елемент от гарантирането на сигурността в региона на Черно море.

Какво предстои

След изтичането на разрешения срок на 30 юни американската страна трябва да приключи дейностите по преместване на самолетите или да ги пребазира на друго летище. Към момента няма официална информация къде ще бъдат прехвърлени машините и дали част от тях ще останат на други военни обекти в България.

От Министерството на отбраната подчертават, че всички решения се координират със съюзниците в НАТО и са съобразени както с оперативните нужди на Алианса, така и с националните интереси на България.