Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

Всички участници в парламентарните избори на 19 април 2026 г. са подали в срок отчетите си за приходите и разходите, направени по време на предизборната кампания. Това съобщиха от Сметната палата, която вече е започнала одит на финансирането на политическите формации и инициативния комитет, участвали във вота.

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Става въпрос за общо 25 участници в изборите – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет. Подадените финансови отчети, както и информация за направените дарения и дарителите, са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), който осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании.

От Сметната палата уточняват, че ще бъдат одитирани всички участници, чиито декларирани приходи или извършени разходи по време на кампанията надхвърлят 1000 лева. Целта на проверките е да се установи дали отчетените приходи и разходи съответстват на реално извършените финансови операции и дали са спазени изискванията на Изборния кодекс.

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

Даренията бележат рязък ръст

Предварителните данни показват значително увеличение на даренията в сравнение с предходните парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024 г.

Общият размер на паричните дарения към участниците в изборите на 19 април 2026 г. достига близо 1,3 млн. евро, което е почти двойно повече спрямо предходния вот, когато даренията са били на стойност около 665 хил. евро.

Още по-сериозен е ръстът при броя на дарителите. Докато през октомври 2024 г. физическите лица, направили дарения за кампаниите, са били 250, на последните избори техният брой достига 844. Това представлява увеличение от над три пъти.

Според експерти подобна тенденция може да се тълкува като знак за по-активно участие на гражданите във финансирането на политическия процес, но същевременно поставя и по-високи изисквания към контрола върху произхода на средствата и прозрачността на даренията.

Сметната палата рови в партиите за изборите

Какво ще проверява Сметната палата

В рамките на одита ще бъдат анализирани всички декларирани приходи и разходи на участниците в изборите. Одиторите ще проследяват произхода на средствата, законосъобразността на направените разходи и съответствието между отчетените и реално използваните ресурси по време на кампанията.

Ще бъдат проверявани още договорите за медийно отразяване, разходите за реклама, организационните дейности, както и всички постъпили дарения от физически лица.

Съгласно Изборния кодекс Сметната палата има правомощия да установява нарушения, свързани с финансирането на кампаниите, и при необходимост да сезира компетентните институции.

Защо одитът е важен

Контролът върху финансирането на политическите кампании е сред основните механизми за гарантиране на прозрачност и доверие в изборния процес. Чрез него се следи дали политическите субекти спазват правилата за набиране и разходване на средства и дали не се допуска нерегламентирано влияние върху изборите чрез скрито финансиране.

Резултатите от проверките на Сметната палата традиционно се публикуват след приключване на одитните процедури и често дават по-подробна картина за начина, по който партиите и коалициите са финансирали предизборните си кампании.