България

Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

Всички участници във вота на 19 април са подали финансовите си отчети, а броят на дарителите е нараснал над три пъти спрямо предишните парламентарни избори

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 14:18
Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите
Източник: БТА

Всички участници в парламентарните избори на 19 април 2026 г. са подали в срок отчетите си за приходите и разходите, направени по време на предизборната кампания. Това съобщиха от Сметната палата, която вече е започнала одит на финансирането на политическите формации и инициативния комитет, участвали във вота.

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Става въпрос за общо 25 участници в изборите – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет. Подадените финансови отчети, както и информация за направените дарения и дарителите, са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), който осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании.

От Сметната палата уточняват, че ще бъдат одитирани всички участници, чиито декларирани приходи или извършени разходи по време на кампанията надхвърлят 1000 лева. Целта на проверките е да се установи дали отчетените приходи и разходи съответстват на реално извършените финансови операции и дали са спазени изискванията на Изборния кодекс.

Най-голямото дарение за участник в изборите е 20 000 евро

  • Даренията бележат рязък ръст

Предварителните данни показват значително увеличение на даренията в сравнение с предходните парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024 г.

Общият размер на паричните дарения към участниците в изборите на 19 април 2026 г. достига близо 1,3 млн. евро, което е почти двойно повече спрямо предходния вот, когато даренията са били на стойност около 665 хил. евро.

Още по-сериозен е ръстът при броя на дарителите. Докато през октомври 2024 г. физическите лица, направили дарения за кампаниите, са били 250, на последните избори техният брой достига 844. Това представлява увеличение от над три пъти.

Според експерти подобна тенденция може да се тълкува като знак за по-активно участие на гражданите във финансирането на политическия процес, но същевременно поставя и по-високи изисквания към контрола върху произхода на средствата и прозрачността на даренията.

Сметната палата рови в партиите за изборите

  • Какво ще проверява Сметната палата

В рамките на одита ще бъдат анализирани всички декларирани приходи и разходи на участниците в изборите. Одиторите ще проследяват произхода на средствата, законосъобразността на направените разходи и съответствието между отчетените и реално използваните ресурси по време на кампанията.

Ще бъдат проверявани още договорите за медийно отразяване, разходите за реклама, организационните дейности, както и всички постъпили дарения от физически лица.

Съгласно Изборния кодекс Сметната палата има правомощия да установява нарушения, свързани с финансирането на кампаниите, и при необходимост да сезира компетентните институции.

  • Защо одитът е важен

Контролът върху финансирането на политическите кампании е сред основните механизми за гарантиране на прозрачност и доверие в изборния процес. Чрез него се следи дали политическите субекти спазват правилата за набиране и разходване на средства и дали не се допуска нерегламентирано влияние върху изборите чрез скрито финансиране.

Резултатите от проверките на Сметната палата традиционно се публикуват след приключване на одитните процедури и често дават по-подробна картина за начина, по който партиите и коалициите са финансирали предизборните си кампании.

Редактор: Василена Василева
Източник: Сметна палата    
парламентарни избори Сметна палата предизборна кампания финансиране на партии изборен кодекс финансови отчети дарения одит прозрачност политически процес
Последвайте ни
Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Огромен скандал, Тръмп и Мелони се скараха

Огромен скандал, Тръмп и Мелони се скараха

Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом

Защо служители на Белия дом са принудени тайно да ровят в боклука на Тръмп

Свят Преди 32 минути

Служители в Белия дом са започнали да наблюдават боклука на президента Доналд Тръмп, след като е установено, че той понякога изхвърля висококачествени сребърни прибори

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

България Преди 1 час

От ръководството заявиха, че съдействат на разследващите и очакват официална информация за предмета на проверката

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

България Преди 1 час

Част от средствата може да бъдат временно задържани заради неизпълнени ангажименти

<p>Пожар пламна в близост до хотели в Слънчев бряг</p>

Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

България Преди 2 часа

Четири противопожарни екипа се включиха в овладяването на пламъците, няма опасност за туристите и близките хотели

Падна и последният бастион: Птичият грип достигна Австралия

Падна и последният бастион: Птичият грип достигна Австралия

Свят Преди 2 часа

Появата на вируса, който вече е засегнал диви птици, бозайници и домашни птици по целия свят, предизвиква сериозна загриженост за биосигурността на континента

Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец

Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец

Свят Преди 2 часа

Надписът е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена

Окончателно: 10 години затвор за сириеца за убийството в бежанския център в Харманли

Окончателно: 10 години затвор за сириеца за убийството в бежанския център в Харманли

България Преди 2 часа

Върховният касационен съд потвърди присъдата за фаталното намушкване след конфликт между двама мигранти през 2023 г.

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

България Преди 2 часа

Главният секретар на МВР заяви, че службите разполагат с информация за местонахождението на издирвания Петьо Петров и при европейска заповед за арест той може бързо да бъде задържан

<p>Разузнаването на САЩ призна за финансиране на десетки биолаборатории, включително в Украйна</p>

Факти и лъжи за биолабораториите в Украйна

Свят Преди 2 часа

Какво стои зад твърденията на директора на американското разузнаване Тулси Габард, че в Украйна има опасни биолаборатории

Масово стягаме куфарите: Българите поверяват почивката си на AI

Масово стягаме куфарите: Българите поверяват почивката си на AI

България Преди 3 часа

Близо 80% от българите планират пътувания тази година, като повече от половината ще преминат границата. Това показва проучване за намеренията за пътувания и начините на плащане в Централна и Източна Европа

"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи

"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи

Свят Преди 3 часа

Първите израелски военни жертви след споразумението между Вашингтон и Техеран предизвикаха остри реакции и нови удари срещу позиции на „Хизбула“

<p>&quot;Мяра&quot;: Как България приема успеха на Дара на &quot;Евровизия&quot;</p>

67% от българите се гордеят с победата на Дара на "Евровизия 2026"

България Преди 3 часа

Силна обществена гордост, но разделение по отношение на музикалния стил

Мегаземетресението в Япония от 2011 г. преместило цялата държава на изток

Мегаземетресението в Япония от 2011 г. преместило цялата държава на изток

Свят Преди 3 часа

Магнитудът на труса беше ужасяващите 9.0 по скалата на Рихтер. Това е най-мощното земетресение, регистрирано някога в Япония

Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота

Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота

България Преди 3 часа

Полицията откри опасния синтетичен наркотик при претърсвания на два адреса, разследването продължава

<p>България е одобрила износ на шпионски&nbsp;технологии за наблюдение към чужди разузнавателни служби</p>

България е одобрила износ на технологии за наблюдение към чужди разузнавателни служби, показват изтекли лицензи

България Преди 3 часа

Документи показват одобрени лицензи за наблюдение към Азербайджан, Сърбия и други държави

Кристиано Роналдо с розовите си бутонки

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Любопитно Преди 3 часа

Вероятно сте забелязали, че футболисти като Кристиано Роналдо, френската звезда Килиан Мбапе и други носят розови футболни обувки по време на мачовете. Причината се крие в контраста - яркият нюанс изпъква перфектно на фона на зелената трева на терена

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Новата Ел Уудс облече култовата рокля на Рийз Уидърспун и модният свят полудя

Edna.bg

След успехите и концертите: Дара Екимова мечтае за нещо съвсем просто

Edna.bg

Бока Хуниорс се раздели с легендата Кавани, той няма намерение да спира с футбола

Gong.bg

Левски: Адвокатът на Васил Божков поиска да платим 5 милиона евро

Gong.bg

ЕК одобри четвъртото плащане за България по ПВУ

Nova.bg

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 3 години и половина затвор

Nova.bg