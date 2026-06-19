Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица, което продължава

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В момента на Мальовица се извършва незаконно строителство. Има заповед на ДНСК за спирането му, но то продължава, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той поясни, че "строителството е започнало точно в края на служебния кабинет, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не отговаря на нормите и в момента, в който идва нашият редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече е започнало строителство, спират строителство. Може да отидете на Мальовица да го снимате. И днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следим, то продължава. Най-вероятно ще се намеси вече и полиция. Виждате ли как действа олигархията?"

Шишков посочи, че е премахнат ски влек и се строи четириседалков лифт на мястото му.

"Това към този момент е напълно недопустимо съгласно законите за горите и за опазване на околната среда. Да. Тези закони наистина трябва да бъдат променени, за да може и Витоша да я видим наистина такава, каквато очакваме. Но това не е оправдание някой да нарушава закона, че нечии интереси да бъдат над законовите интереси в държавата. Така че това се случва", подчерта Шишков.

Той поясни, че отмененото разрешение за строеж е издадено от община Самоков и "някой е побързал да се опита да започне едно строителство, да се опита да го регламентира".

По думите на министъра собственик е бизнесменът Христо Ковачки.

"Не съм се интересувал кой е инвеститорът. Винаги съм се интересувал как функционира обаче системата и как се получава незаконното строителство", подчерта Шишков.

Той каза още, че се прави проверка на ДНСК за опит за изграждане на незаконен път до КПП. Констатирани са 41 удостоверения за търпимост във Варненска област, със съмнения, че са били издадени неправомерно. Има съмнения и за още над 100 случая, които са липсвали при одобряване на кадастралната карта на Варна.

"До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават. Предстои да довършим целия протокол от проверката, който ще връчим на кмета на община Варна и оттам правомощията са негови", каза Шишков.

Министърът посочи, че незаконното строителство се разрушава за сметка на този, който го е направил, а ако не се случи, отговорният за премахването е Община Варна, която може да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.

"Нека да се върнем и на любимата тема за магистрала "Хемус" - четвърти лот държавата си позволи да го строи незаконно. Сега се учудваме, че един частен инвеститор строи незаконно във Варна. Ми то много често държавата дава този тласък. И да ви кажа за четвърти лот на "Хемус" - днес директорът на регионалната дирекция на Национален строителен контрол в Ловеч си е подал оставката. Той е напуснал, защото има комисия на организираната слепота и в нея са се събрали служители на Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол и Агенция "Пътна инфраструктура", които са казали, че това, което виждат е временен път", обясни Иван Шишков.

"Изградена е инфраструктура на бъдеща магистрала на трасе, което тогава не беше отчуждено, и всички те се събират и казват, че това е временен път, платен за 14 млн. евро", допълни той.

"Хората започват да се разбягват, защото няма да избягат от това да понесат законовата си отговорност", подчерта регионалният министър.