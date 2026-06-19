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Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца

19 юни 2026, 14:41
Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка
Източник: istocк

С иамски близнаци, родени със съединени черепи и сраснали мозъчни тъкани и кръвоносни съдове, са били успешно разделени от британски хирурзи след мащабна серия операции с обща продължителност от над 40 часа в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца.

В сложната медицинска операция са участвали 12 лекари и медицински специалисти от Great Ormond Street Hospital, които, по думите на екипа, са работили „за да надминат всички очаквания“. Към тях са се присъединили над 50 специалисти от различни държави в Sheikh Khalifa Medical City.

  • Операция с изкуствен интелект и 3D технологии

Медицинският екип е използвал изкуствен интелект и технологии за разширена реалност, за да планира изключително сложната интервенция. Операцията е била предварително моделирана чрез 3D реконструкции на черепите на децата, разработени с помощта на британски лаборатории.

В хода на подготовката са били използвани и силиконови кожни разширители, поставени в главите на момичетата, за да се стимулира растеж на кожа, достатъчна да покрие новоформираните черепни структури след разделянето.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Изключително рядък шанс за оцеляване

Лекарите подчертават, че оцеляването на децата до тази възраст само по себе си е рядкост. Около 40% от близнаците със сраснали черепи се раждат мъртви, а още една трета умират в рамките на първите 24 часа след раждането.

Само около един на десет милиона случаи достига до момент, в който хирургичното разделяне е възможно.

Близнаците са били насочени към британската благотворителна организация Gemini Untwined, която се специализира в операции за разделяне на сиамски близнаци. Интервенцията при Мърси и Гуднес е едва деветата подобна операция, извършена от организацията.

Разделиха сиамски близначки, съединени в главата

  • „Пробив, който променя бъдещето“

Основателят на организацията, професор Ноор ул Оуейс Джийлани, който работи и в Great Ormond Street Hospital, определи случая като „пробивен“ и „исторически“.

По думите му използването на новите технологии е направило операцията „по-безопасна“.

„Това е екип, разделен на три континента, който помага на деца от четвърти. Това е красив пример за глобално сътрудничество, при което умения, технологии и човечност се обединяват, за да се постигне невъзможното“, посочи той.

  • Успешно възстановяване

След операцията двете момичета са се възстановили напълно и вече са се завърнали в дома си в Нигерия.

Сиамски близначки с общ череп бяха разделени

  • Предишни медицински пробиви

Организацията Gemini Untwined е участвала и в други сложни операции, включително случай на близнаци, родени с гръб към гръб, които за първи път са се „видели лице в лице“ след разделяне.

Според д-р Исаак Лазар от израелския медицински екип моментът е бил изключително емоционален, децата са започнали да се гледат и да издават звуци, опитвайки се да комуникират.

Професор Джийлани е описал подобни моменти като доказателство, че въпреки огромната медицинска сложност, човешката връзка остава в центъра на всяка подобна операция.

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