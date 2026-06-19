Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

С иамски близнаци, родени със съединени черепи и сраснали мозъчни тъкани и кръвоносни съдове, са били успешно разделени от британски хирурзи след мащабна серия операции с обща продължителност от над 40 часа в Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца.
В сложната медицинска операция са участвали 12 лекари и медицински специалисти от Great Ormond Street Hospital, които, по думите на екипа, са работили „за да надминат всички очаквания“. Към тях са се присъединили над 50 специалисти от различни държави в Sheikh Khalifa Medical City.
- Операция с изкуствен интелект и 3D технологии
Медицинският екип е използвал изкуствен интелект и технологии за разширена реалност, за да планира изключително сложната интервенция. Операцията е била предварително моделирана чрез 3D реконструкции на черепите на децата, разработени с помощта на британски лаборатории.
В хода на подготовката са били използвани и силиконови кожни разширители, поставени в главите на момичетата, за да се стимулира растеж на кожа, достатъчна да покрие новоформираните черепни структури след разделянето.
- Изключително рядък шанс за оцеляване
Лекарите подчертават, че оцеляването на децата до тази възраст само по себе си е рядкост. Около 40% от близнаците със сраснали черепи се раждат мъртви, а още една трета умират в рамките на първите 24 часа след раждането.
Само около един на десет милиона случаи достига до момент, в който хирургичното разделяне е възможно.
Близнаците са били насочени към британската благотворителна организация Gemini Untwined, която се специализира в операции за разделяне на сиамски близнаци. Интервенцията при Мърси и Гуднес е едва деветата подобна операция, извършена от организацията.
Разделиха сиамски близначки, съединени в главата
- „Пробив, който променя бъдещето“
Основателят на организацията, професор Ноор ул Оуейс Джийлани, който работи и в Great Ormond Street Hospital, определи случая като „пробивен“ и „исторически“.
По думите му използването на новите технологии е направило операцията „по-безопасна“.
„Това е екип, разделен на три континента, който помага на деца от четвърти. Това е красив пример за глобално сътрудничество, при което умения, технологии и човечност се обединяват, за да се постигне невъзможното“, посочи той.
Twins conjoined at head separated by Brit surgeons in 40hrs of operations https://t.co/YM97fTWESX— SunHealth (@TheSunHealth) June 19, 2026
- Успешно възстановяване
След операцията двете момичета са се възстановили напълно и вече са се завърнали в дома си в Нигерия.
Сиамски близначки с общ череп бяха разделени
- Предишни медицински пробиви
Организацията Gemini Untwined е участвала и в други сложни операции, включително случай на близнаци, родени с гръб към гръб, които за първи път са се „видели лице в лице“ след разделяне.
Според д-р Исаак Лазар от израелския медицински екип моментът е бил изключително емоционален, децата са започнали да се гледат и да издават звуци, опитвайки се да комуникират.
Професор Джийлани е описал подобни моменти като доказателство, че въпреки огромната медицинска сложност, човешката връзка остава в центъра на всяка подобна операция.