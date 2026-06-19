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Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

На двата изпита днес се явиха общо над 110 000 седмокласници и десетокласници

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 15:45
Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас
Източник: iStock/Guliver Images

М инистерството на образованието и науката публикува тестовете и ключовете с верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване след 7-и и 10-и клас.

На двата изпита днес се явиха общо над 110 000 седмокласници и десетокласници, съобщи пресцентърът на МОН.

В 9:00 часа започна изпитът по математика за 7-и клас, като тази година той бе с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

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Изпитът по математика в десети клас стартира в 8:00 часа. Той бе с продължителност от 120 минути (с 30 минути повече от миналата година) и съдържаше общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Тест и ключ с верните отговори за 7-и клас:  https://www.mon.bg/nfs/2026/06/nvo26_matematika_7klasotgovori_19062026.pdf

Тест и ключ с верните отговори за 10-и клас:  https://www.mon.bg/nfs/2026/06/nvo26-matematika-10klasotgovori_19062026.pdf.

Редактор: Николай Киров
Източник: МОН    
МОН математика национално външно оценяване
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Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

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