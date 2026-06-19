Свят

Иран затвори Ормузкия проток отново

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 15:55
Иран затвори Ормузкия проток отново
Ормузкия проток   
Източник: iStock/GettyImages

И ран затвори отново Ормузкия в петък вместо да пристигне в Швейцария за участие в ядрените преговори, като се позова на отказа на Израел да напусне Ливан и на продължаващото присъствие на американските сили в региона.

В изявление, прочетено по морските радиоканали, Корпусът на пазителите на ислямската революция (КПИР) заяви, че САЩ нарушават меморандума за разбирателство между двете страни, който президентът Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан подписаха в сряда.

„Тъй като изтеглянето на Израел от Ливан, пълното вдигане на военноморската блокада и изтеглянето на американските терористични сили от Персийския залив и региона са сред основните условия на споразумението между Иран и САЩ, протокът Ормуз ще остане затворен, докато тези условия не бъдат изпълнени. Всички кораби се умоляват, в името на тяхната сигурност и безопасност, да не се приближават до Ормузкия проток. Всеки плавателен съд, който пренебрегне тази директива, ще бъде взети на прицел“, се казва в съобщението, цитирано от The New York Post

Централното командване на САЩ съобщи в четвъртък, че официално е вдигнало двумесечната си блокада на иранските пристанища.

Към момента не става ясно веднага какво точно има предвид Техеран под това, че премахването на ембаргото не е „пълно“.

Съобщението на КПИР дойде часове след като първият кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран, договорени чрез меморандума и насрочени за петък, беше отменен. САЩ не са посочили причина за отлагането.

Напрежението в Ормузкия проток отново се покачва на фона на съобщенията, че Иран е затворил отново водния път, което потенциално поставя под съмнение наскоро подписания меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, съобщава и EuroNews.

В публикация в Telegram в петък, иранският активист Илия Хашеми заяви, че има съобщения за предупредителни изстрели, произведени в района, и че корабите са били предупредени да не се приближават до пролива, един от най-натоварените енергийни транзитни пунктове в света.

По-късно Хашеми заяви, че предупредителният огън е прекратен и че корабите не са получили отговор, когато са попитали по радиото дали проходът наистина е затворен.

В сряда източник заяви пред „The Post“, че някои хардлайнери в иранския режим са се обявили против присъствието на церемония по подписването на меморандума (която впоследствие беше отменена), докато Израел не изтегли войските си от Южен Ливан, където издирва терористи от Хизбула.

Редактор: Надежда Неменски
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