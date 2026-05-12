Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Ш офьорът на автобуса, катастрофирал на магистрала „Хемус” в нощта срещу вторник, има регистрирани 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. През 2017 г. книжката му е била отнета за 10 месеца, тъй като причинил ПТП след шофиране под въздействието на алкохол, съобщи зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински.

При инцидента, станал минути след 1.00 ч., загина един от пътниците в автобуса, а 16 пострадаха. Превозното средство се е ударило във влекач с полуремарке при маневра за изпреварване.

От СДВР съобщиха още, че шофьорът на тежкотоварния автомобил също е санкциониран многократно за нарушения на пътя - общо 29 пъти. Два пъти е оставал без книжка - през 2006 г. за месец и през 2008 г. - за 5 месеца, предаде NOVA.

Веднага след катастрофата на двамата водачи са направени проби за алкохол и наркотици. Тези за алкохол са отрицателни, но тестът за дрога на шофьора на влекача е положителен за амфетамин и метамфетамин. Мъжът е дал и кръвна проба.

И двамата водачи са задържани, като този на автобуса е настанен за лечение в болница.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътнотранспортен инцидент.