Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Т ежка катастрофа на АМ „Хемус” в посока София, в района на голяма търговска верига. Автобус се ударил в тежкотоварен автомобил, вследствие на което починал 73-годишен пътник.
Сигналът е подаден в 1:12 ч. на телефон 112, съобщиха от СДВР за NOVA. На място незабавно са пристигнали екипи на пътната полиция.
Пътниците в автобуса били изведени. Петима от пострадалите, 3-годишно дете и още четирима души, са били откарани в „Пирогов”. От най-голямата спешна болница у нас заявиха, че само един от тях, жена на 23 години, остава пациент на лечебното заведение.
Останалите са прегледани и освободени за домашно лечение.
20 души са с леки наранявания. 69-годишна жена е настанена в реанимация с опасност за живота.
Двамата водачи - на товарния автомобил и на автобуса, са задържани.
В района се е образувало голямо задръстване.