В еликият аятолах Хосейн Вахид Хорасани, един от водещите шиитски религиозни авторитети и виден специалист по ислямско право, е починал. Това съобщиха представители на духовника.

В изявление, разпространено от неговата служба, се изразява дълбока скръб от кончината му. Хорасани е определен като изтъкнат учен и един от водещите преподаватели в ислямските духовни училища.

Подробности за погребението и възпоменателните церемонии ще бъдат обявени допълнително.

Живот и религиозно образование

Хосейн Вахид Хорасани е роден на 21 март 1921 г. в Нейшабур, в Североизточен Иран. Започва религиозното си образование в Машхад, където учи при известни ислямски учени, а впоследствие задълбочава познанията си по ислямско право и неговите принципи.

След като получава разрешение да извършва самостоятелно правно тълкуване на ислямските норми, на 27-годишна възраст се премества в Наджаф, Ирак, за да продължи обучението си.

Там посещава лекциите на редица водещи религиозни учени, сред които великият аятолах Абулкасем Хои. Неговата школа по ислямско право оказва съществено влияние върху възгледите на Хорасани. По време на престоя си в Наджаф той посещава и лекциите на имам Хомейни.

През 1958 г. започва да преподава ислямско право и неговите принципи в Наджаф. Продължава тази дейност близо 12 години.

През 1970 г. се завръща в Иран. Първоначално преподава в Машхад, а по-късно същата година се премества в Кум, който е един от основните центрове на шиитското религиозно образование.