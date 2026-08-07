България

Обвинения между родители на новородено и болница в София

Малкият Светозар бил транспортиран с въздушна линейка от Видин до „Пирогов”

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 19:36
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Р одители от Видин обвиняват столична болница в поредица от пропуски при лечението на новородения им син. Според тях детето било настанено до ремонтни дейности, развило инфекция и било изписано преждевременно. Семейството е сезирало здравните институции. От болница "Проф. Иван Митев" отрекоха обвиненията и заявиха, че от страна на болничното заведение също е подаден сигнал, но до социалните, предава NOVA.

Светозар се ражда на 6 юни. Едва на три дни е опериран в болница „Пирогов” заради чревно запушване. След няколко дни престой там новороденото е прието в болница „Проф. Иван Митев” за следоперативни грижи. Според родителите обаче там  манипулациите върху бебето били невнимателни. „Аз за първи път през живота си виждах новородено да се опитва да драска, да тегли, да се измъкне. Демонстрираха пълна некомпетентност относно грижите за стомаха”, твърди майка му Йоана Тодорова. "На един месец се обръща по стомах от зор да се предпази да не го докосват", добавя бащата. Йоана смята, че инфекцията, която получава детето след изписването, е в следствие на дейности в болничната стая от страна на работници докато новороденото е на системи. Лекарите обвинили родителите в некомпетентност, твърди бащата на детето Светозар Пасков.

Източник: NOVA

По думите на родителите работниците сменяли стари щори и слагали нови. „Започна се пробиване на дупки, вдигане на прах. Попитах може ли да откачат системата и да го изведа в коридора, за да го предпазя, но ми отказаха”, сподели майката. „Няколко дни по-късно той развива животозастрашаваща тежка чревна инфекция заради бактерия”, твърди Йоана. Тогава се налага повторно приемане на детето в болницата. От Видин родителите стигат с кола до Монтана, от където детето е транспортирано до София с въздушна линейка.

След запитване на NOVA от лечебното заведението заявиха, че в стаята са монтирани щори в рамките на десет минути, което няма как да е довело до развитие на тежка инфекция.

„В периода 17-29 юли грижите за детето се осъществяват от персонала на Клиника по гастроентерология поради липса на придружаващ родител. Уведомени са социалните служби. Осъществени са неколкократни разговори с родителите. На 3 август детето е хоспитализирано отново, поради влошено състояние у дома, като по време на този престой в болницата отново грижите за него се извършват от персонала поради отсъствието и на двамата родители”, гласи позицията на лечебното заведение.

Родителите твърдят, че след раждането здравословното състояние на майката се влошило и затова тя не останала с детето си, а бащата не бил допускан. От тяхна страна е подаден сигнал до Здравното министерство. Оттам ни потвърдиха, че ще направят проверка, а от болницата увериха, че детето е в стабилно състояние. Предстои престой в друго лечебно заведение.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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