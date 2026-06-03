България

Обрат: Предлагат COVID добавката да остане за старите пенсии, но да отпадне за новите

Според вносителите така ще се защитят доходите на настоящите пенсионери и ще се възстанови логиката на осигурителната система

Обновена преди 20 минути / 3 юни 2026, 07:41
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И ндексацията на COVID добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID добавка, предложи „Прогресивна България“ по време на дебата по второто четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 година. 

В първоначалния вариант, срещу който възрази опозицията, се предвиждаше осъвременяване на отпуснатите вече пенсии по т.нар. швейцарско правило, но без то да включва и COVID добавката, а за новите пенсионери тази добавка да отпадне.

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

Константин Проданов ("Прогресивна България"), председател на временната бюджета комисия, обясни, че целта на предложените промени в удължителния бюджет е на първо място да се вдигнат пенсиите на хората с минимална пенсия, което не е направено до момента. 

"Сега те не получават COVID добавка", посочи Проданов. 

"Идеята е да се възстанови в първоначалния си замисъл осигурителната система, ще подпомагаме през социалната система", подчерта той. 

Депутатите обсъждат на второ четене промените в удължителния бюджет,

които предвиждат от 1 юли 2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро, намаляване на партийната субсидия и ограничаване на COVID добавките за пенсионерите до настоящите нива.

Председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов представи по-рано в пленарната зала доклада от провелото се вчера извънредно заседание на ресорната комисия, на която бяха гласувани на второ четене промените в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Законопроектът бе внесен на 18 май от Владимир Раков и група народни представители от ПГ на „Прогресивна България“ и приет на първо гласуване на 27 май. 

Преди това Проданов направи процедурно предложение в зала да бъдат допуснати представителите на Националния осигурителен институт (НОИ) – управителят Весела Караиванова-Начева, подуправителят Ивайло Здравков и директор на Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ Пенка Танева, както и представителят на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) Петя Малакова, която е началник на Отдел „Обществено осигуряване“. 

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Процедурнотно предложение на Проданов бе прието със 182 гласа „за“ – 122 от ПГ на „Прогресивна България“, 23 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 14 от ПГ на „Движение за права и свободи“ (ДПС), 13 от ПГ на „Демократична България“ (ДБ), 10 от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП). 

7 народни представители гласуваха „против“ – от ПГ на „Възраждане“. А двама депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС гласуваха „въздържал се“. 

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

Сред предложенията на „Прогресивна България“ бе и Министерски съвет (МС) да поема държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро за финансиране на бюджетния дефицит,

включително за префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Но това предложение бе оттеглено вчера, след като лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев предупреди, че таван на дълга се прави от МС и в частност финансовото министерство и такова предложение не може да бъде внесено от народни представители и ако то бъде допуснато в комисия ще го атакуват в Конституционния съд (КС). 

След като ресорната комисия премина към точката за промените в удължителния бюджет, Проданов поясни, че становището на юридическия екип на финансовото министерство е, че процедурата е правно допустима. Управляващите, обаче, приемат аргументите, че това създава прецедент, а именно народен представител да предлага подобни промени.

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

„Разбрахме се с Министерството на финансите (МФ) формално да оттеглим предложенията си за дълга“, допълни председателят на временната бюджетна комисия, като уточни, че МС е поел ангажимент да внесе предложението за повишаване на тавана на държавния дълг и депутатите да могат да се запознаят с мотивите към него.

Проданов тогава изтъкна, че според него това е „удовлетворително решение“, а Василев оцени факта, че ще бъде следвана конституцията. 

Източник: БГНЕС, БТА - Нелли Желева    
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