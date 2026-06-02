Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

Промените във втория за годината удължителен бюджет предстои да бъдат разгледани на второ четене от Временната парламентарна комисия по финанси.

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Първоначално законопроектът предвиждаше единствено увеличение на минималната пенсия със 7,8%, съобразено с т.нар. швейцарско правило. Междувременно управляващото мнозинство внесе и допълнителни предложения.

Сред тях е повишаване на тавана на държавния дълг. Според управляващите това ще позволи на страната да се възползва от благоприятната конюнктура на международните финансови пазари. По думите на Константин Проданов основната част от средствата ще бъде насочена към предварително финансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предлага се също промяна в начина на осъвременяване на пенсиите. Предвижда се COVID добавките да не бъдат включвани при индексацията по швейцарското правило, тъй като те са били въведени като временна социална мярка по време на пандемията, а не като част от основния размер на пенсиите.

Освен това за всички новоотпуснати пенсии след 1 юли вече няма да се начислява COVID добавка.

Депутатите ще обсъдят и намаляване на държавната субсидия за политическите партии. Предложението е тя да бъде редуцирана от малко над 4 евро на 3 евро за всеки получен действителен глас на избори. Ако бъде одобрена, промяната ще влезе в сила със задна дата – от деня на полагането на клетва от настоящото Народно събрание.