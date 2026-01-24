Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

С ъдът в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка за спиране на ПДЧ линията на "Кроношпан" във Велико Търново. Това съобщиха от компанията. Решението е на Административния съд в Бургас. (*Видеото е архивно!)

В мотивите е установено, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, риск от съкращения на служители и невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към партньори и институции.

Отчетено е и негативното отражение върху обществения интерес и икономическата среда в региона.

Съдът е взел предвид и обстоятелството, че няма отчетени превишения на емисионните лимити, заложени в комплексното разрешително на предприятието.

Въпреки съдебното решение, в неделя производствената линия ще бъде спряна. Възобновяването на работата и ще се извърши поетапно и контролирано, като предприятието ще предприеме всички необходими действия за безопасност. Процесът е технологично сложен и ще отнеме няколко дни, с приоритет върху безопасността на служителите.

Компанията ще продължи активния и конструктивен диалог с институциите и обществото с цел намиране на устойчиво решение, което отчита както опазването на околната среда, така и социално-икономическите ефекти за региона.

"Кроношпан България“ остава ангажирана с прозрачност, отговорност и открито общуване с местната общност.