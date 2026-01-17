България

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

17 януари 2026, 15:30
Източник: БТА

В рамките на изискуемия 24-часов срок дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“ във Велико Търново внесе в Регионалната инспекция по околната среда и водите в града план за безопасно спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Действието е предприето своевременно и отговорно, с основен приоритет опазването на живота и здравето на служителите, предотвратяването на технологични инциденти, пожари и трудови злополуки, както и минимизиране на рисковете за околната среда и производствената инфраструктура, подчертаха от предприятието. Въпреки че „Кроношпан България“ счита наложената административна мярка за незаконосъобразна и ще я обжалва по законов ред, дружеството стриктно спазва законите на страната и изпълнява разпорежданията на компетентните органи, допълниха от ръководството.

Производството на ПДЧ е непрекъснат, високотехнологичен процес, включващ работа с високи температури, налягане, горими материали и химични вещества. Поради тази специфика, внезапното или неконтролирано прекъсване на процесите би могло да създаде сериозни предпоставки за аварийни ситуации, включително риск от самозапалване на суровини, повреди на оборудване и застрашаване на персонала.

Представеният план за безопасно спиране е изготвен в съответствие с действащото комплексно разрешително, приложимото българско и европейско законодателство и утвърдените добри индустриални практики. Той предвижда поетапни и контролирани действия, които да гарантират, че всички съоръжения, суровини и материали ще бъдат приведени в безопасно състояние, без да се допуска възникване на допълнителни рискове.

„Кроношпан България“ подчертава, че безопасността винаги е била и остава водещ принцип в дейността на компанията. Всички предприети действия са насочени към отговорно управление на процесите и недопускане на ситуации, които биха могли да застрашат хората, околната среда или обществения интерес.

Компанията ще продължи да съдейства на контролните органи и да информира своевременно обществеността за предприетите мерки, като остава ангажирана с прозрачност, спазване на закона и високи стандарти за индустриална и екологична безопасност, увериха от ръководството.

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново. На провелия се вчера брифинг, търговският директор и управител на завода Николай Банков обяви, че решението за спиране работата на производствената линия за ПДЧ ще бъде обжалвано. Минути преди това, при посещението си в старата столица, премиерът в оставка Росен Желязков също коментира ситуацията.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
