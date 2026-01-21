България

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

21 януари 2026, 18:22
Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“
Източник: БТА

Р айонна прокуратура – Велико Търново ръководи досъдебно производство за противозаконно пречене на орган на властта, след като е било възпрепятствано изпълнението на принудителна административна мярка от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите, предаде NOVA.

С постановление от 21 януари 2026 г. е образувано разследване за това, че на 20 януари 2026 г. във Велико Търново е било попречено на директора на РИОСВ – Велико Търново да изпълни служебните си задължения, свързани със спиране на производствена дейност на търговско дружество. Деянието се разследва като престъпление по Наказателния кодекс.

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

Досъдебното производство е започнало след постъпило писмо от РИОСВ – Велико Търново, в което се посочва, че дружеството „Кроношпан“ не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки, въпреки установени от инспекцията нарушения и издадена заповед за спиране на дейността.

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

Наблюдаващият прокурор е дал незабавни указания по разследването, което се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Велико Търново. Предстои извършването на необходимите процесуално-следствени действия, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност.

Източник: NOVA    
Районна прокуратура Велико Търново РИОСВ
