Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Р айонна прокуратура – Велико Търново ръководи досъдебно производство за противозаконно пречене на орган на властта, след като е било възпрепятствано изпълнението на принудителна административна мярка от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите, предаде NOVA.

С постановление от 21 януари 2026 г. е образувано разследване за това, че на 20 януари 2026 г. във Велико Търново е било попречено на директора на РИОСВ – Велико Търново да изпълни служебните си задължения, свързани със спиране на производствена дейност на търговско дружество. Деянието се разследва като престъпление по Наказателния кодекс.

Досъдебното производство е започнало след постъпило писмо от РИОСВ – Велико Търново, в което се посочва, че дружеството „Кроношпан“ не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки, въпреки установени от инспекцията нарушения и издадена заповед за спиране на дейността.

Наблюдаващият прокурор е дал незабавни указания по разследването, което се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Велико Търново. Предстои извършването на необходимите процесуално-следствени действия, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност.