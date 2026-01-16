България

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Обновена преди 1 час / 16 януари 2026, 12:38
Р егионалната екоинспекция във Велико Търново наложи безпрецедентно спиране на голяма част от производството на ПДЧ в „Кроношпан“ – Велико Търново. От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50 процента от производствената линия.

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

Действието на РИОСВ идва след години на обществено недоволство от страна на жителите на Велико Търново, които алармират, че дишат замърсен въздух. След множество сигнали и проверки късно снощи екоинспекцията и полицията са връчили заповедта на ръководството на предприятието.

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

От своя страна министър-председателят в оставка Росен Желязков подкрепи акта на Министерството на околната среда и водите по време на посещението си в града.

От „Кроношпан“ заявиха, че ще обжалват заповедта и обмислят освобождаването на 170 работници от общо 300 заети в предприятието.

„Това означава тези 170 души да бъдат по домовете си. Отделно над 130 души от външни фирми и индиректно заети няма да получават поръчки от нас. Спирането на тази линия означава годишен оборот от над 100 млн. евро“, заяви управителят на „Кроношпан“ Илия Банков, цитиран от NOVA.

Затворен е оловният завод в Кърджали

Министър-председателят в оставка Росен Желязков подчерта, че държавата трябва да гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин.

„Трябва да се гарантира правото на чист въздух и здравето на всеки гражданин. Поздравявам РИОСВ, че най-накрая изпълняват работата си като контролен орган и налагат санкции при неправомерни действия. Гражданите на Велико Търново имат правото да дишат чист въздух, както гражданите на всеки европейски град“, заяви Желязков.

Междувременно от „Кроношпан“ излязоха с позиция.

Ето какво се посочва в нея:

„Кроношпан България“ ЕООД се запозна със Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново, с която е наложена принудителна административна мярка – спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството.

Считаме, че издадената заповед е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии, нито реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна мярка – спиране на производството.

В самата заповед и в приложените към нея констативни протоколи констатациите се основават изключително на субективни органолептични възприятия (миризма, визуално възприятие за мъгла), без да са представени данни от инструментални измервания, лабораторни анализи или доказателства за превишаване на регламентирани норми за замърсяване на въздуха. Не са установени конкретни количествени показатели, които да доказват нарушение на екологичното законодателство.

Следва изрично да се подчертае, че в района на завода функционират още над 10 промишлени предприятия с комини и емисионни източници, както и че в съседния жилищен квартал масово се използват печки на твърдо гориво за битово отопление. При тази обективна среда не съществува каквато и да е възможност по субективен, органолептичен начин да бъде установено, че конкретни миризми или атмосферни явления произхождат именно от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД.

„Кроношпан България“ ЕООД е оператор на инсталация с валидно Комплексно разрешително № 570-НО/2018 г., издадено от Изпълнителната агенция по околна среда, и осъществява дейността си при стриктно спазване  на  всички  приложими  законови  изисквания,  включително използване на най-добри налични техники (НДНТ). Всички инсталации на площадката подлежат на постоянен контрол и мониторинг.

Считаме, че направената връзка между наличието на миризми и твърдяно неизпълнение на условие 9.4.1. от Комплексното разрешително не е подкрепена с безспорни доказателства, а наложената принудителна мярка е несъразмерна, при положение че не са установени реални и доказани вредни въздействия върху околната среда или здравето на населението.

В тази връзка следва изрично да се подчертае, че финалният доклад на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването и публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, не установява нарушения на нормативно допустимите норми от страна на „Кроношпан България“ ЕООД. В доклада се посочва, че въпреки увеличения брой сигнали от граждани, не са констатирани превишения на емисионните норми при наличните измервания, както и че не може еднозначно и категорично да се докаже причинно-следствена връзка между дейността на предприятието и отчетените нива на замърсяване на атмосферния въздух в града.

Важно е да се отбележи, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е технологично и функционално пряко свързана с останалите производствени линии в завода. Нейното спиране не засяга изолирано един отделен участък, а води до сериозни смущения в цялостния производствен процес на предприятието.

Принудителното спиране на ПДЧ линията засяга пряко около 170 работници и служители, които са ангажирани непосредствено с нейната експлоатация. Освен това мярката има сериозен негативен ефект и върху множество фирми и доставчици, които са косвено заети с дейността на завода – транспортни компании, доставчици на суровини, поддържащи и обслужващи дейности, както и други партньори, чиито бизнеси са пряко зависими от нормалната работа на производството.

Дружеството е предприело редица доброволни и допълнителни мерки, които надхвърлят нормативните изисквания – разкрит е денонощен телефон за сигнали от граждани, предложено е изграждане на нови измервателни станции, които „Кроношпан България“ е готово да финансира, както и монтиране на голям екран с публичен достъп, на който в реално време да се показват данните от измерванията. Целта е пълна прозрачност и постоянна комуникация както с институциите, така и с жителите на Велико Търново.
Въпреки това, вместо институционална подкрепа за реални решения, на практика се създава ситуация, в която държавата пречи на бизнеса да се развива и да инвестира. „Кроношпан България“ ЕООД не е нарушил никакви екологични норми, работи при най-новите европейски изисквания и управлява модерен, високотехнологичен завод. Наложената мярка създава усещане за административен натиск върху бизнеса, вместо за партньорство в решаването на обществено значим проблем.

В тази връзка „Кроношпан България“ ЕООД ще обжалва заповедта по съдебен ред, като ще използва всички предвидени в закона средства за защита на правата си. Дружеството остава отворено за диалог и е готово да продължи да работи прозрачно и отговорно в интерес както на околната среда, така и на местната общност.

Източник: NOVA    
