Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков

С ъдът в Бургас остави за постоянно в ареста областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с бившия вече директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда, съобщи NOVA.

Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двама негови подчинени

Според обвинението четиримата са събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството. Останалите трима в петък бяха освободени под „домашен арест“.