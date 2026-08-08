България

Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков

Той е обвинен с бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени в престъпления по служба

8 август 2026, 18:39
Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков
Източник: БТА

С ъдът в Бургас остави за постоянно в ареста областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с бившия вече директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда, съобщи NOVA.

Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двама негови подчинени

Според обвинението четиримата са събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството. Останалите трима в петък бяха освободени под „домашен арест“.

 

Източник: NOVA    
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