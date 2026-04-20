Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

П роцесът по броене на гласовете в Плевен протича по-бавно, като се очаква финализирането на данните да продължи до 17:00 часа. Към този момент са преброени над 30% от протоколите. Изборният ден в региона бе белязан от засилено присъствие на наблюдатели и знакови арести в село Буковлък.

В селото бяха извършени два знакови ареста на хора, близки до Методи Петков, известен като „тартора на Буковлък”. Задържани са неговата приятелка – състезателка по конен спорт от село Вълчитрън, и неговият баща Васко Петков. Самият Методи Петков не бе задържан, тъй като се оказа кандидат за народен представител от „Зелените” в Пазарджик и притежава имунитет, предава NOVA .

Първа бърза присъда в Плевенско след сигнали за купуване на гласове

Местните жители се оплакаха от „полицейска репресия”, изразяваща се в постоянно присъствие на органите на реда и проверки по домовете. Секция №205 в селото остава под строг надзор поради историята си от 2025 г., когато Конституционният съд установи 106 подправени бюлетини, попълнени от едно или две лица.

Междинните резултати за област Плевен при 129 предадени протокола сочат убедителна преднина за коалиция „Прогресивна България” с 52,48% (17 656 гласа). На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 11,89% (3 966 гласа), следвани от ПП-ДБ с 7,61% (2 559 гласа), „Възраждане” и ДПС. Процесът по приемане на останалите протоколи в РИК Плевен продължава.