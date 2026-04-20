Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"

"Прогресивна България" води убедително в областта при обработени над 30% от протоколите

20 април 2026, 08:17
Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България
Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения
Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция
Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните
Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана
Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки

Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки
„Сияние“ започва изграждане на структури по места

„Сияние“ започва изграждане на структури по места
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

П роцесът по броене на гласовете в Плевен протича по-бавно, като се очаква финализирането на данните да продължи до 17:00 часа. Към този момент са преброени над 30% от протоколите. Изборният ден в региона бе белязан от засилено присъствие на наблюдатели и знакови арести в село Буковлък.

В селото бяха извършени два знакови ареста на хора, близки до Методи Петков, известен като „тартора на Буковлък”. Задържани са неговата приятелка – състезателка по конен спорт от село Вълчитрън, и неговият баща Васко Петков. Самият Методи Петков не бе задържан, тъй като се оказа кандидат за народен представител от „Зелените” в Пазарджик и притежава имунитет, предава NOVA.

Първа бърза присъда в Плевенско след сигнали за купуване на гласове

Местните жители се оплакаха от „полицейска репресия”, изразяваща се в постоянно присъствие на органите на реда и проверки по домовете. Секция №205 в селото остава под строг надзор поради историята си от 2025 г., когато Конституционният съд установи 106 подправени бюлетини, попълнени от едно или две лица.

Междинните резултати за област Плевен при 129 предадени протокола сочат убедителна преднина за коалиция „Прогресивна България” с 52,48% (17 656 гласа). На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 11,89% (3 966 гласа), следвани от ПП-ДБ с 7,61% (2 559 гласа), „Възраждане” и ДПС. Процесът по приемане на останалите протоколи в РИК Плевен продължава.

 

Източник: NOVA    
Плевен Преброяване на гласове Избори Буковлък Арести Методи Петков Полицейска репресия Имунитет Подправени бюлетини Междинни резултати
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

pariteni.bg
Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 23 часа
<p>Иран гарантира безопасно преминаване през Ормузкия проток</p>

Посланикът на Иран в Москва: Гарантирам безопасно преминаване през Ормузкия проток

Свят Преди 8 минути

Посланик Казем Джалали каза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили

Петролът скочи рязко заради провалените опити за примирие между САЩ и Иран

Петролът скочи рязко заради провалените опити за примирие между САЩ и Иран

Свят Преди 8 минути

Напрежението се засилва

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

Технологии Преди 25 минути

Масаж, подгрев, панорама, кожа, всичко това е от особено значение за приятното изживяване на шофьор и пътници в автомобила, но гумите са тези, които имат най-голямо значение за безопасността ни

Гюров: Свободата вече не е въпрос на "можем ли“, а "какво избрахме"

Гюров: Свободата вече не е въпрос на "можем ли“, а "какво избрахме"

България Преди 27 минути

Това написа премиерът Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

България Преди 30 минути

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 36 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 40 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

,

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 45 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 47 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 49 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Свят Преди 1 час

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Технологии Преди 1 час

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

.

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Свят Преди 2 часа

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Edna.bg

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Edna.bg

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

Gong.bg

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Демография на вота: За кого гласуваха българите

Nova.bg