BG-Alert се задейства заради риск от наводнение в Котел

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Р ека Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича и заля къщи, дворове, както и републиканския път между Котел и Омуртаг.

По-рано системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана заради опасност от излизане на река Черна от коритото ѝ в района на село Тича, община Котел.

Съобщението е изпратено по разпореждане на областния управител на Сливен.

В него се предупреждават жителите и хората в района за повишено внимание и готовност за предприемане на мерки за безопасност при евентуално покачване на нивото на реката.

Порой превърна улици в реки и наводни квартали в Благоевград

Падналият дъжд над Великотърновско наводни Прохода на Републиката в района на село Пчелиново, предава NOVA.

Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България. За Великотърновско - жълт.

От областната управа съобщиха, че областният управител Марин Богомилов е посетил военния завод „ТЕРЕМ-Ивайло“ след сигнал за нанесени поражения от придошло дере. В огледа на засегнатите участъци на територията на завода участва и Петър Димитров, заместник областен управител.

Управителят на завода инж. Георги Бянов разказа, че още при първото наводнение в края на май, нивото на дерето, което идва от село Присово, се е вдигнало и е заляло важна инфраструктура.

Отнесени са асфалтова настилка, а помпите на пречиствателната станция са наводнени. Вода е нахлула и в гаражите, от които е изрината над 300 кубика тиня. Пострадали са 2-3 автомобила. Сериозно е компрометиран мост като водната стихия е подкопала устоите му. Мътните води са довлекли купища наноси от земни маси, чакъл и дървесина, които трябва да бъдат тепърва разчистени, съобщават още от областната управа.

Няма засегнати производствени цехове и продукция, в които се сглобяват бронирани машини и се изработват и други военни изделия. Областният управител Марин Богомилов се ангажира да съдейства за ликвидиране на щетите от бедствието, защото военното предприятие е от стратегическо значение и е свързано с националната сигурност.