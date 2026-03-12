Над 8 000 европейци вече са евакуирани от Близкия изток

Д ва евакуационни полета от Саудитска Арабия и Оман, чартирани директно от Европейската комисия, кацнаха преди обяд във Варшава. С тях бяха върнати безопасно у дома 303 европейски граждани, които са се намирали в Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЕ.

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

На фона на ситуацията в Близкия изток, Комисията за втори път мобилизира собствен транспортен капацитет в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС (rescEU) по искане на полските власти.

Наред с това са осъществени над 70 полета чрез Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който при нужда е в състояние да чартира самолети и самостоятелно.

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Към днешна дата над 8 000 европейски граждани са се прибрали безопасно у дома в 16 държави членки, включително България, благодарение на мобилизацията на ЕС.

Общо 23 държави са поискали помощ от ЕС за евакуиране на своите граждани от Близкия изток. През следващите дни са планирани още евакуационни полети, включително със самолети на rescEU, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети

„Това е европейска солидарност в пълна степен. Ще продължим да защитаваме нашите граждани, където и да се намират и ще помагаме, когато предизвикателствата са твърде големи за отделните държави“, заяви комисарят по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб.