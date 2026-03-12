„Заключвайте вратите си!“: Серия от срещи с Голямата стъпка вдигнаха на крак Охайо

П оредица от публикации в социалните мрежи от подкаст, специализиран в изследването на криптиди (митични животни, чието съществуване не е доказано), разпали спекулации за масови срещи с Голямата стъпка. „Bigfoot Society“ – онлайн общност и подкаст, посветен на събирането на свидетелски показания за срещи със Саскуоч, обяви, че е получила шест отделни сигнала в периода между 6 и 10 март. Наблюденията са локализирани в гористи местности близо до Мантуа и Гаретсвил, югоизточно от Кливланд, съобщи Fox News.

Групата описва този клъстер като възможен „flap“ (термин в криптозоологията за поредица от многобройни наблюдения в кратък период от време).

„Нормално е да има съобщения за Голямата стъпка в целия САЩ, но не е обичайно да имаш множество свидетелства в толкова малък район в рамките на едва няколко дни“, сподели пред Fox 8 Джеръмая Байрън, водещ на подкаста „Bigfoot Society“.

BIGFOOT BUZZ: Six reported Bigfoot sightings in northeast Ohio within 4 days spark cryptid 'flap' speculation. Witnesses describe creatures ranging from 6 to 10 feet tall near Mantua and Garrettsville, southeast of Cleveland. https://t.co/HTAfbaC2ex — Fox News US (@FoxUSNews) March 12, 2026

Хронология на срещите

Според резюметата, споделени от организацията, докладваните инциденти включват:

6 март: Свидетел описва кафява фигура с височина около 2,7 метра, забелязана на открито.

7 март: Съобщение за кафяво същество (около 2,4 метра), придружено от открити стъпки и дълбоки „грухтящи“ звуци.

9 март: Доклад за черна фигура с височина 2,4 метра.

9 март: Отделен разказ за черна фигура (3 метра), придружена от тежка, мускусна миризма.

9 март: Свидетел съобщава за кафяво същество, високо около 1,8 метра, видяно през прозорец от разстояние около 30 метра.

10 март: Описание на „голяма черна сянка“ (между 2,4 и 3 метра), за която се твърди, че изобщо не прилича на мечка.

„Дръжте вратите заключени“

В социалните мрежи от „Bigfoot Society“ призоваха жителите на окръг Портидж да бъдат изключително внимателни, предполагайки, че „нещо се движи през тези коридори“.

„Ако сте в този район, дръжте очите си отворени и може би заключвайте вратите си, защото е възможно Голямата стъпка да се намира в непосредствена близост“, гласи един от постовете в групата, която наброява 282 000 членове.

Според вълната от скорошни публикации, няколко ловци на Саскуоч твърдят, че са „кръстосали поглед с близо триметрово кафяво космато същество“.

До момента групата не е представила фотографии, видеоклипове или независимо потвърдени физически доказателства, свързани с тези сигнали.

„Общността, вярваща в съществуването на Голямата стъпка, е изключително развълнувана. Мислехме, че никога повече няма да преживеем подобно нещо – толкова голям брой наблюдения за толкова кратко време“, заключи Байрън.