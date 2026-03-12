Арестуваха граничен полицай, седнал зад волана с близо 2 промила алкохол

П од ръководство на Районна прокуратура - Благоевград се води разследване срещу служител на "Гранична полиция" за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от прокуратурата. Образувано е досъдебно производство за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред.

Делото е образувано от следовател, след като е установено, че шофьорът на лекия автомобил е служител на Гранично полицейско управление – Златарево. Около 11:30 ч. на 11 март С. М. управлявал автомобила си на главен път Е-79. В района на пътен възел „Симитли“ той навлязъл в ограничен участък за движение поради ремонтни дейности. Автопатрул спрял автомобила за проверка, при която С.М. се легитимирал със служебната си карта.

При тестването му с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта, а именно 1,91 промила. С.М. е дал кръвна проба за лабораторно изследване, като резултатът от нея се очаква, посочват от прокуратурата.