Две вълнуващи елиминации в “Игри на волята” тази вечер

Н ови двама воини ще се разделят с мечтата за голямата победа в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Зрителите на екстремното риалити ще станат свидетели на инфарктна капитанска битка между Боян и Велизар, след която един ще продължи напред във Войната на племената, а загубилият ще се сбогува с надпреварата завинаги.

Източник: NOVA

Вторият индивидуален сблъсък ще противопостави двамата обитатели на Вишката - актьорът Йордан и състезателката по калистеника Константинели. Те ще се съревновават в дуел на силата, точността и адаптивността, но само един от тях ще заслужи правото да продължи борбата за място на финалите в голямата игра.

Източник: NOVA

Кои ще са следващите двама елиминирани участници в приключението “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.