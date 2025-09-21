България

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Семейството на момчето обвинява организаторите на парашутния полет и настоява за справедливост

21 септември 2025, 19:58
Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им
„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България
Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.
Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа
Лято през септември – до 31 градуса в неделя

Лято през септември – до 31 градуса в неделя
ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис
Локализиран е пожарът край Асеновград

Локализиран е пожарът край Асеновград

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

„Събрахме сили да излезем и да говорим, за да се разбере истината кои са виновните. Изписа се много и много коментари бяха срещу нас – че сме обрекли детето си, а в същото време сме искали да сбъднем една негова мечта. Приятелите и семейството ни не ни оставиха за момент. Благодаря на всички, които ни подкрепиха”, каза майката Мария Денева на загиналото в Несебър дете, което падна от парашут.

По думите ѝ синът им дълго е мечтал да полети с парашут над морето. „Той събираше паричките от Коледа и рожден ден за морето. Молеше ни от години да се качи. Миналата година ни казаха, че е малък и че може догодина. На третия ден, когато видяха парашутите, отидохме да питаме за час. Те казаха, че можем след пет минути, без билет и без инструктаж. Докато летяхме, говорехме си, гледахме морето и изведнъж детето полетя”, разказа тя.

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

Мария Денева описа шокиращи пропуски в безопасността: „На другата майка и дъщеричката сложиха други колани. От лодката никой нищо не направи, когато той падна. Аз крещях, но никой не реагира. Докато ме свалиха, морето вече го бе отнесло“.

Бащата Мирослав Делинов допълни: „Идеята е да се разбере, че има виновни и това не сме ние. Не може да повярваме, че при такава трагедия хора сочат с пръст към майката. В един момент си богат на емоции, а в другия нямаш сила за нищо и вместо подкрепа получаваш обвинения. Това не е нелеп инцидент. Това е престъпление, защото коланите са били амортизирани, а инструктаж липсваше“.

 

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

„Аз разбрах какво се е случило от суматохата на плажа. Въобще не съм си помислял, че може да се скъса този колан. Като го извадиха на плажа имаше хрипове и дишаше. Той беше занесен в медицинския център, който е една стаичка на плажа”, каза той, цитиран от NOVA.

Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност. „Това е престъпление, изразяващо се в груба небрежност от страна на отговорните лица. Има данни за амортизиране на коланите и липса на инструктаж. Ще търсим справедливост по съдебен ред“, заяви Грудев.

Източник: NOVA    
Несебър трагедия инцидент с парашут небрежност безопасност престъпление съдебен процес загинало дете семейство отговорност
Последвайте ни

По темата

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Израел: Признаването на Палестина

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Нетаняху: Това е &quot;огромна награда за тероризма&quot;</p>

Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Свят Преди 8 минути

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ

<p>САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия</p>

Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

България Преди 20 минути

"Това не ни харесва", добави американският лидер

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 2 часа

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Любопитно Преди 2 часа

Сред останките са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 3 часа

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН</p>

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

България Преди 3 часа

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Свят Преди 3 часа

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

<p>&quot;Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас&quot;</p>

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Свят Преди 4 часа

Това обяви Киър Стармър

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Свят Преди 4 часа

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Свят Преди 4 часа

Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Свят Преди 5 часа

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M

<p>Германски депутат призова: Сваляйте руските самолети над НАТО</p>

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Свят Преди 5 часа

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

България Преди 5 часа

Разпитани са 14 свидетели

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

България Преди 5 часа

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

Любовните писма на 7 велики мъже към жените на живота им

Edna.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин 3:4 /репортаж/

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Берое 0:0

Gong.bg

Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност

Nova.bg

Между Германия и България: Пътят на един от най-добрите неврохирурзи в света

Nova.bg