22 години след изчезването на алпинист е открито замръзналото му тяло в Перу

Т ялото на американски алпинист е открито от негови колеги 22 години след изчезването му след лавина в перуанските Анди.

Американските братя Райън Купър и Уесли Уорън са намерили тялото на Бил Щампфл на 27 юни на планината Уаскаран.

Алпинистите са слизали от планината в перуанската Кордилера Бланка след неуспешен опит да достигнат върха ѝ на височина 6700 метра, когато намират тялото на около 5 000 метра.

Купър разказва пред CNN във вторник, че на слизане с брат му са забелязали нещо, който не се е вписвало съвсем в пейзажа, и решили да го проверят. Така откриват тялото на Шампфл.

Купър каза, че ледът е запазил тялото и вещите му, а сватбеният пръстен, каската, обувките за алпинизъм и якето на Шампфл са били непокътнати. Братята успели да идентифицират Щамфл, като намерили прикрепена към тялото му чанта, в която открили личната му карта, фотоапарат, паспорт, портфейл и очила - всички те също били непокътнати, обясни Купър.

"Някой го е обичал и е искал да се върне у дома", каза Купър.

"Веднага щом разбрах, че е американски алпинист, разбрах, че сме длъжни да открием семейството и да им съобщим новината", каза Купър.

Щампфл и двама негови колеги и приятели - Стив Ърскин и Матю Ричардсън - са загинали от лавина на планината Хуаскаран на 24 юни 2002 г., разказва дъщеря му Дженифър Щампфл пред CNN във вторник. Телата им така и не са открити след инцидента, с изключение на това на Ърскин, казва тя. По това време Щампфл е на 58 години.

Тялото му е извадено и свалено от планината на 5 юли от Перуанската асоциация за планинско спасяване и Националната полиция на Перу след координация с Купър и семейството на Щамфл. След това Бил Щампфл е откаран в моргата в град Юнгай за аутопсия, съобщи Националната полиция на Перу във вторник в X.

Държавният департамент на САЩ потвърди смъртта на американски гражданин в Перу. "Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството за загубата и благодарим на алпинистите и спасителния екип на Националната полиция на Перу, които са участвали в тази операция", заяви говорител на департамента.

Намиране на семейството на Бил

