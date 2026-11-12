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„Скъпо мое момиче, ти си всичко за мен“: Писма от търг разкриват любов от Първата световна война

Млад артилерист загива броени седмици преди края на войната, без да остави наследници. Повече от век по-късно двама непознати спасяват кореспонденцията му от търг и обединяват цял град в памет на влюбените

12 ноември 2026, 10:56
„Скъпо мое момиче, ти си всичко за мен“: Писма от търг разкриват любов от Първата световна война
Източник: iStock/Getty Images

„Скъпо мое момиче, ти си всичко за мен...“ - тези думи пише артилеристът Уили Уебър до съпругата си Гладис от бойните полета на Първата световна война, съобщава BBC.

Младоженците, които сключват брак в църквата „Свети Едуард“ в уелския град Найтън през декември 1917 г., имат съвсем малко време заедно. Уили служи в Кралската гарнизонна артилерия на Западния фронт и загива само четири седмици преди примирието през 1918 г.

Повече от век по-късно неговите писма вдъхновяват трогателен жест на почит - благодарение на двама непознати, които отказват да позволят любовната история на двойката да потъне в забрава.

Любов на фона на войната

Връзката от 100 писма, датирани от декември 1917 г. до октомври 1918 г., проследява една дълбока обич на фона на ужасите на фронта. След като за кратко се завръща ранен у дома и се жени за Гладис в края на 1917 г., Уили отново заминава за Франция.

Той редовно изпраща на младата си съпруга хербаризирани цветя и нежни послания, подписвайки се с думите: „Твоят единствен истински съпруг и любящ възлюбен. Уили“.

Писмата му са изпълнени с надежди и мечти за общото им бъдеще. Но мечтаната среща така и не се състои. През октомври 1918 г., едва на 25-годишна възраст, младият войник загива при инцидент след дефект и обратен удар на оръдието му. Двойката няма деца, нито преки наследници. С течение на времето не остава никой, който да разкаже тяхната история.

Спасени в последните секунди на онлайн търг

През 2025 г. колекцията от любовни писма е обявена за продажба на онлайн търг. Сред хората, които следят наддаването, е Анди Гарнър – механик от Норич, който събира, дешифрира и сам издава военни писма, за да спаси историите на обикновените хора от забрава.

„Тези писма просто ме привличаха обратно към себе си. Сигурен съм, че Уили ми казваше: „Хайде, Анди, ти можеш да го направиш!“, разказва Гарнър.

Цената на търга непрекъснато расте, но в последните секунди Анди прави печеливша оферта от 351,51 паунда. Когато прочита цялата кореспонденция, той е дълбоко разтърсен от предаността на двойката и непоколебимата вяра на Уили, че ще се прибере жив. Въпреки че сумата е сериозно изпитание за бюджета му, Анди е твърдо решен да публикува текстовете.

Неочакван обрат и жест на човечност

Тогава обаче се случва нещо неочаквано. Кийт Бъджън - човекът, обявил писмата за продажба – решава, че не може да задържи парите от търга.

„Събудих се на следващата сутрин и веднага се свързах с Анди. Казах му: „Върни си парите, това е правилното нещо, което трябва да направя.“ Бях получил тези писма като подарък и просто знаех, че Анди е човекът, който трябва да ги притежава“, споделя Кийт.

Двамата мъже се сближават покрай историята на войника и решават да почетат паметта на Уили в Найтън – мястото, където той и Гладис са се венчали.

Последва забележителна вълна от съпричастност. Само за две седмици и половина дарители събират 1600 паунда за паметна пейка в двора на църквата „Свети Едуард“. Местният храм веднага прегръща идеята и организира специална възпоменателна служба с камбанен звън, тръбач и представители на Кралския британски легион.

„В крайна сметка това е история за любовта“

Оказва се, че името на артилериста Уили Уебър не е било изписано на нито един военен мемориал – нито в родния му град, нито в Найтън.

„Всичко започна от тези писма, купени на търг. В крайна сметка това е една история за любовта“, казва преподобната Рейчъл Сторър от църквата „Свети Едуард“.

Съпругата на Анди - Лекс, определя случилото се като „прекрасен ефект на доминото“: „Уили и Гладис са били просто обикновени хора. Фактът, че някой е отделил време да си спомни за тях, е нещо изключително красиво“.

Повече от столетие след като Уили пише последните си редове от окопите, той и Гладис намират своето ново семейство - не по кръвна линия, а чрез паметта на цяла една общност.

Източник: BBC    
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