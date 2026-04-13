Ново поскъпване на дизела: Цената у нас скочи с 2 евроцента през почивните дни

При бензин A95Н средната цена е 1.48 евро за литър

13 април 2026, 12:39
Източник: iStock Photos

Ц ената на дизеловото гориво у нас продължава да се покачва, показват данни на Национална агенция за приходите. Към 12 април средната цена на дизела по бензиностанциите в страната достига 1.78 евро за литър.

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Увеличението е с 2 евроцента само за последните три почивни дни. В последния работен ден преди Великден дизелът се е търгувал средно за 1.76 евро за литър, като на 10 и 11 април цената се е повишила до 1.77 евро, а от неделя достига актуалното ниво от 1.78 евро.

Дизелът поскъпва трайно

При бензина също се наблюдават стабилни нива – средната цена на А95Н към момента е около 1.48 евро за литър, сочат още данните.

Цената на петрола се покачи в ранната пазарна търговия, след като САЩ заявиха, че ще блокират иранските пристанища от днес, предаде Асошиейтед прес.

Котировките на американския суров петрол се повишиха с 8% до 104,24 долара за барел, а суровият петрол Брент, който е референтен за международните пазари, се повиши със 7% до 102,29 долара. По време на войната с Иран цената на Брент се колебаеше драстично, като се повиши от около 70 долара за барел преди избухването на конфликта в края на февруари до над 119 долара на моменти.

В петък, в навечерието на мирните преговори, цената на Брент за доставка през юни падна с 0,8% до 95,20 долара за барел.

Иран фактически контролира Ормузкия проток, ключов воден път за световния превоз на петрол. Централното военно командване на САЩ заяви, че блокадата на иранските пристанища  ще "бъде в сила за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република, включително всички ирански пристанища в Персийския и Оманския залив.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
горива цени поскъпване
