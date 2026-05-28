Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

Сребро за Деа Емилова на бухалки

28 май 2026, 21:58
Източник: БТА

С ияна Алекова стана шампионка на обръч, а Деа Емилова се окичи със сребро на бухалки на финалите на отделните уреди при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара заедно с Емилова и Александра Петрова, днес триумфира на финала на обръч. Тя изпълни отлично композицията си и съдиите й дадоха най-високата оценка - от 27.100 точки.

Втора остана Ксения Савинова (Русия) с 26.350 точки, а трета се нареди Флавиа Касано (Италия) с 25.800.

Деа Емилова завоюва третото отличие за България от финалите, след като се нареди втора на бухалки с 26.800. 

Така при девойките България завършва с три отличия - две златни и едно сребърно.

"Като министър на младежта и спорта съм изключително горд, че България стартира Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с историческа победа. Този спорт съчетава грация, трудолюбие, а страната ни има големи традиции в този спорт", каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на шампионата.

Източник: ММС

Рекорден брой състезателки участват в първенството – над 370 гимнастички от 43 държави. Надпреварата на Стария континент за първи път ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените, въведен от Европейската гимнастика.

"Страната ни е показала неведнъж, че може да бъде домакин на състезания от най-висок клас. Благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика и нейния президент Илиана Раева, както и на всички партньори и доброволци, ангажирани с провеждането на шампионата, за високия професионализъм и усилията в организацията на събитието", посочи Керязов.

Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава утре с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стилияна Николова и Ева Брезалиева. От 19:00 часа пък ансамблите ще проведат официални подиум тренировки.  

Източник: БТА, ММС    
