ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

С ъветът на Европейския съюз одобри отпускането на близо 2,8 млрд. евро за Киев в рамките на програмата Механизъм за Украйна, съобщи агенция "Укринформ", позовавайки се на съобщение в Телеграм на украинския министър-председател Юлия Свириденко.

"Днес Съветът на ЕС прие решение за отпускане на близо 2,8 млрд. евро за Украйна в рамките на програмата Механизъм за Украйна. Европейската комисия оцени положително изпълнението от страна на Украйна на Плана за Украйна за четвъртото тримесечие на 2025 г.", се посочва в изявлението.

Свириденко благодари на членовете на Върховната рада за подкрепата на ключови решения и за съвместната им работа. Тя отбеляза също, че към края на този месец Украйна вече е изпълнила 86 стъпки, заложени в Плана за Украйна, а други 65 в момента са в процес на изпълнение.

В рамките на програмата Механизъм за Украйна Киев вече е получил 26,8 млрд. евро от стартирането на инструмента през 2024 г. Общият размер на средствата по програмата за периода 2024–2027 г. възлиза на 50 млрд. евро.

Както беше съобщено по-рано от "Укринформ", Върховната рада прие днес закон за ратифициране на споразумението с ЕС за получаване на 90 млрд. евро макрофинансова подкрепа в рамките на инициативата Заем за подкрепа на Украйна.

На този фон руските сили нанесоха днес близо 40 удара по районите на Никопол, Синелникове и Павлоград в Днепропетровска област, като раниха 12 души, сред които и деца, съобщи Укринформ, цитирайки изявление на ръководителя на областната военна администрация в Днепропетровска област Олександър Ганжа в Телеграм. Руските войски са използвали дронове и артилерия при атаките.