КЕВР предложи по-високи цени на тока и парното от 1 юли

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К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание и обществени обсъждания на новите цени на електроенергията и топлинната енергия за периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Предложението на регулатора предвижда цената на електроенергията за битовите потребители да се повиши средно с 3% от началото на следващия месец. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД увеличението е в размер на 3,11%, за абонатите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 3,24%, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 2,38%, а за потребителите на „ЕСП Златни пясъци“ ООД – 5,80%.

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

КЕВР предлага също така цената на топлинната енергия да се увеличи средно с 4,58% от 1 юли.

По време на обсъждането представителите на електроразпределителните дружества обявиха, че ще представят писмени становища по доклада на регулатора. Докато заседанието течеше, пред сградата на КЕВР се проведе протест на граждани срещу предстоящото поскъпване на тока, парното и топлата вода.

След приключването на обществените обсъждания председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви пред журналисти, че предложените към момента цени са „реалистични“.

По думите му при определянето на новите тарифи са отчетени както международната обстановка, така и нестабилността на цените на петрола и природния газ.

„Към момента това, което ни спасява като държава, е азерският договор. В скоро време и там цената би трябвало да се актуализира, защото е привързана към цената на петрола и ако не се успокоят нещата в Персийския залив, може би ще бъдем свидетели на по-висока цена на природния газ“, посочи Младеновски.

Той допълни, че този риск е отчетен консервативно при изготвянето на ценовите разчети, като е търсен баланс между финансовата устойчивост на дружествата и възможностите на домакинствата.

„Няма как да увеличим топлинната енергия така, че да бъде невъзможно за хората да я плащат, така че част от тежестта ще бъде поета от дружествата, ако това се случи“, каза председателят на регулатора.

Младеновски изрази надежда, че няма да се наложи нова промяна в цените от 1 януари следващата година. Той подчерта, че и тази година КЕВР е приложила рестриктивен подход спрямо исканията на енергийните дружества.

„Цените трябва да бъдат преди всичко справедливи, икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща и не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата“, отбеляза той.

По отношение на електроенергията председателят на КЕВР посочи, че предлаганото увеличение остава под нивото на инфлацията.

„Все пак 3 процента от средната сметка за ток са под 1 евро“, допълни Младеновски.

Окончателното решение за новите цени на електроенергията и топлинната енергия трябва да бъде взето от КЕВР преди влизането им в сила на 1 юли.