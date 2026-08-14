Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

С офийската градска прокуратура привлече като обвиняем мъж, задържан при полицейска операция в столицата с голямо количество наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.
Задържаха наркодилър в София с бебе в колата
Ю. Н. е обвинен, че без необходимото разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – кокаин, MDMA (екстази), коноп, амфетамин и метамфетамин.
Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
- Задържан е при превоз на наркотиците
Досъдебното производство е образувано на 12 август и се води от Първо районно управление при Столичната дирекция на вътрешните работи.
По-рано същия ден полицията съобщи за задържан 39-годишен мъж, който превозвал голямо количество наркотици в автомобила си.
При проверката е установено, че в колата е имало и четиримесечно бебе.
След задържането са предприети процесуално-следствени действия, а събраните материали са докладвани на прокуратурата.
От държавното обвинение посочват, че предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест.
- Какво следва
Предстои разследването да установи произхода на наркотичните вещества, предназначението им и дали обвиняемият е бил свързан с други лица, имащи отношение към разпространението им.
На този етап прокуратурата не съобщава конкретното количество на отделните видове наркотици.
Обвиняемият се смята за невинен до постановяване на влязла в сила присъда.