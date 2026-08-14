Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

С офийската градска прокуратура привлече като обвиняем мъж, задържан при полицейска операция в столицата с голямо количество наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Задържаха наркодилър в София с бебе в колата

Ю. Н. е обвинен, че без необходимото разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – кокаин, MDMA (екстази), коноп, амфетамин и метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Задържан е при превоз на наркотиците

Досъдебното производство е образувано на 12 август и се води от Първо районно управление при Столичната дирекция на вътрешните работи.

По-рано същия ден полицията съобщи за задържан 39-годишен мъж, който превозвал голямо количество наркотици в автомобила си.

При проверката е установено, че в колата е имало и четиримесечно бебе.

След задържането са предприети процесуално-следствени действия, а събраните материали са докладвани на прокуратурата.

От държавното обвинение посочват, че предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест.

Какво следва

Предстои разследването да установи произхода на наркотичните вещества, предназначението им и дали обвиняемият е бил свързан с други лица, имащи отношение към разпространението им.

На този етап прокуратурата не съобщава конкретното количество на отделните видове наркотици.

Обвиняемият се смята за невинен до постановяване на влязла в сила присъда.