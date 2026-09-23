България

Нови правила за кредитите: Ограничават ГПР и непоисканите заеми

Проектът на Министерския съвет получи подкрепата на 124 депутати, 64 гласуваха против, а 11 се въздържаха

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 23 септември 2026, 07:30
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П арламентът одобри на първо четене нови правила за потребителските кредити, които разширяват обхвата на защитата за кредитополучателите и въвеждат промени при определянето на разходите по заемите. Проектът на Министерския съвет получи подкрепата на 124 депутати, 64 гласуваха против, а 11 се въздържаха.

Една от основните промени предвижда годишният процент на разходите (ГПР) да не надхвърля петкратния размер на законната лихва при просрочени задължения в евро и друга валута. Това ограничение обаче няма да важи за заемите до три минимални работни заплати, изчислени към момента на отпускането им. За по-малките кредити се предлага отделен режим.

Законопроектът транспонира европейската директива от 2023 г. за потребителските кредити и обхваща заеми до 100 000 евро. В регулацията ще попаднат и част от краткосрочните кредити и овърдрафтите, безлихвените заеми, както и все по-разпространените услуги от типа „купи сега, плати по-късно“.

Предвиждат се по-строги правила при оценката дали клиентът може да обслужва задълженията си. Целта е да бъде ограничен рискът от натрупване на прекомерни дългове. Разширяват се и изискванията за информацията, която кредиторите трябва да предоставят в рекламите и договорите си.

Сред новите ограничения е забрана финансовите компании да отпускат кредит, който клиентът не е поискал. Няма да се допуска изпращането на предварително одобрени кредитни карти, нито едностранното увеличаване на кредитния лимит без изричното съгласие на потребителя. Предвижда се Комисията за защита на потребителите да поддържа отделни регистри на кредиторите и кредитните посредници.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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