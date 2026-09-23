Засякоха руски военен хеликоптер над Полша

Р уски военен хеликоптер Ми-8 за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша от руския ексклав Калининградска област, заяви днес оперативното командване на полската армия, цитирано от "Ройтерс".

Хеликоптерът е останал 42 секунди в полското въздушно пространство и е навлязъл на максимална дълбочина от близо 300 метра, съобщиха от полската армия в X.

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"Беше вдигнат по тревога изтребител, а наземните сили бяха приведени в готовност. Естеството на инцидента показва, че Русия още веднъж изпитва готовността на противовъздушната ни отбрана", посочи полската армия.

Полша е в повишена готовност за нахлуване във въздушното ѝ пространство във връзка с руската инвазия в Украйна.

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Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар във връзка с инцидента.