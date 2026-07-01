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Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Новите правила засягат всички деца, родени след 1 януари 2025 година

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 11:15
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О т днес официално влизат в сила ключови промени в Националния имунизационен календар на България. Най-съществената от тях е въвеждането на задължителна ваксинация срещу варицела за най-малките. Дългоочакваната от педиатричната общност стъпка има за цел да ограничи масовите епидемични взривове в детските заведения и да предотврати риска от тежки усложнения. Наредбата вече е в ход, което поставя пред родителите редица въпроси относно това кои деца обхваща реформата и какви са конкретните стъпки, които трябва да предприемат оттук нататък.

Важно за родителите: Нова задължителна ваксина за децата в България от 1 юли

Новите правила, обнародвани в Държавен вестник в началото на годината, засягат всички деца, родени след 1 януари 2025 година. Първата вълна, която подлежи на задължителен прием от днешния ден, са малчуганите, родени през първата половина на миналата година, тъй като те вече навлизат в подходящата възраст за прилагане на препарата. Самата ваксина се осигурява напълно безплатно от Министерството на здравеопазването. За по-големите деца, родени преди посочения период, ваксинацията остава препоръчителна и се заплаща от родителите, освен ако детето не попада в специфична група с хронични заболявания, за които здравните власти осигуряват целеви безплатен достъп.

За изграждането на дълготраен и стабилен имунитет се прилага жива атенюирана моноваксина по двудозова схема. Първичният прием се поставя на възраст между 12 и 15 месеца, а реимунизацията или втората доза се прилага в годината на навършване на 4-годишна възраст. Здравните власти изрично уточняват, че през настоящата 2026 г. няма децата, които да подлежат на реимунизация, тъй като тя ще се поставя само на малчуганите, получили първия си прием по новия задължителен ред. Важно изключение се прави за преболедувалите децата, при които инфекцията е официално удостоверена с медицинска документация или лабораторни изследвания, като при тях втора доза няма да се поставя. Ако обаче данните за прекараната болест са несигурни, специалистите съветват имунизацията да се направи, тъй като тя е напълно безопасна.

Какво трябва да знаете за ваксината срещу варицела

За да премине процесът максимално гладко, родителите трябва да координират действията си директно с общопрактикуващия лекар или педиатъра на детето, който планира и извършва имунизацията. Първата стъпка е контакт с него за проверка на графика и наличността на препаратите, тъй като Регионалните здравни инспекции вече започнаха разпределението на първите големи траншове от ваксината към кабинетите. Лекарят ще информира семейството кога точно има готовност да постави ваксината, като същевременно ще прецени и съвместимостта с останалите задължителни приеми в календара, като тези срещу морбили, паротит и рубеола, за да прецени дали да ги комбинира или да остави необходимия медицински интервал.

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Варицелата, известна още като лещенка, е сред най-заразните инфекции, като около 90% от хората без имунитет се заразяват при контакт с болен, а най-често потърпевши са децата между 5 и 9 години. Макар масово да се приема за "лека детска болест", тя крие сериозни рискове от тежки бактериални инфекции на кожата, отити, пневмонии и дори неврологични усложнения. С въвеждането на задължителния прием Министерството на здравеопазването цели драстично спадане на заболеваемостта и окончателно спиране на редовните епидемични вълни в яслите и детските градини в страната.

Автор: Стела Христова
Варицела Задължителна ваксинация Имунизационен календар Детско здраве Лещенка Министерство на здравеопазването
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