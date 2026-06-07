Сексуално насилие, наркотици, халюцинации: Супермоделът Кара Делевин направи шокиращи признания за миналото си

Б ританският супермодел и актриса Кара Делевин направи редки и откровени признания за личния си живот, включително преживяно сексуално насилие, употреба на наркотици и дългогодишна вътрешна борба с психичното си здраве.

В интервю за популярния подкаст Call Her Daddy Делевин говори открито за трудни периоди от живота си, като посочва, че част от сексуалните ѝ преживявания са се случвали под въздействието на наркотици. По думите ѝ в определен момент е осъзнала, че е била поставена в ситуации, в които е била сексуализирана, без да е имала реален контрол върху случващото се.

„Отне ми известно време да разбера, че съм била сексуализирана. Никога преди не съм го признава, не исках да се справям с това. Позволявах на хората да се възползват от мен, защото понякога чувствах, че това е всичко, на което съм способна“, споделя тя.

Cara Delevingne admits she sold substances as a teen and suffered hallucinations #caradelevingne https://t.co/KdVWeMbDWm pic.twitter.com/ABINJNHdwa — Daily Star (@dailystar) June 5, 2026

Делевин добавя, че това осъзнаване е довело до сериозни емоционални последици, включително мисли за самоубийство. По думите ѝ тези състояния са се появили дори в момент, когато професионалната ѝ кариера е била на върха.

„Самоубийствените мисли се върнаха, когато бях на върха на славата си. Чувствах се виновна, че не заслужавам нищо от това. Бях много близо до това да си отнема живота“, признава тя, без да назовава конкретни лица, свързани с преживяното насилие.

Зависимост и ежедневна употреба на наркотици

В същото интервю актрисата разкрива и подробности за дългогодишна наркотична зависимост. По думите ѝ в определен период е употребявала наркотици ежедневно, като първоначално употребата е започнала в социален контекст, но постепенно е излязла извън контрол.

„Когато започнах, беше по социални причини. После започнах да го правя сама и осъзнах, че не е наред. Дълбоко в себе си знаех, че това е проблем“, казва тя.

Делевин обяснява, че зависимостта ѝ е била свързана и с лични трудности, включително проблеми в семейството и психичното здраве на майка ѝ. С времето наркотиците се превръщат в начин за справяне с емоционалното напрежение, но и в източник на допълнителни проблеми.

Звездата признава още, че е употребявала различни вещества в зависимост от ситуацията – включително стимуланти и успокоителни, което според нея е създало опасен и разрушителен цикъл.

„Когато си успешен и всичко изглежда, че е наред, никой не подозира какво се случва зад кулисите“, коментира тя.

Публичният образ срещу реалността

Кара Делевин посочва, че в разгара на своята кариера е успявала да прикрива зависимостта си зад бляскав публичен образ. По думите ѝ външният ѝ вид и професионалните ангажименти са създавали илюзия за стабилност, която не е отразявала реалното ѝ състояние.

Тя допълва, че дълго време е изпитвала чувство за вина и недостойност въпреки професионалните си успехи, което допълнително е усложнявало психичното ѝ състояние.

Днес Делевин говори открито за преживяното с цел да насочи вниманието към проблемите със сексуалното насилие, зависимостите и психичното здраве, особено сред младите хора и хората в публичното пространство.