П резидентът на Украйна Володимир Зеленски отбеляза 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия (Деня Д), като подчерта важността на единството в борбата за свобода, съобщи Укринформ.

В Телеграм Зеленски написа: "Днес е 82-ата годишнина от Деня Д – десанта на съюзниците в Нормандия, който значително ускори обратното броене до краха на нацистите през Втората световна война. Това е един от най-важните моменти на единство сред защитниците на живота в човешката история, а до май 1945 г. е оставала по-малко от година, докато стремежът на народите към свобода и надеждата за мир надделяха. Тогава това се случи. Работим, за да се случи отново днес", каза той.

"Но свободата все пак побеждава. И дори в най-мрачните обстоятелства хората намират начини да се обединят, за да защитят живота. Благодаря на всички, които сега помагат да се защитят ценностите, които надделяха през Втората световна война“, добави той.

Укринформ припомня , че десантът в Нормандия, известен още като Денят Д или Операция "Нептун", е сред най-големите амфибийни военни операции в световната история. Започнал на 6 юни 1944 г., той бележи откриването на Втория фронт в Западна Европа по време на Втората световна война.