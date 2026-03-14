Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

14 март 2026, 11:33
Г отови са промените в наредбата за топлоснабдяване. Новите текстове се публикуват за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на енергетиката. 

Целта е да се запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула беше отменена от съда.

По нов начин ще се изчисляват сметките за парно

„Изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, заяви служебният министър Трайчо Трайков, цитиран от NOVA.

В наредбата остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40%.

Предвиден е механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на публично достъпни и проверими данни - обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.

Омбудсманът иска промяна в наредбата за сградната инсталация

Предвидено е и топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация.

Подробното посочване на отделните компоненти има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент. С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

„Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблема, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането“, каза министър Трайчо Трайков.

Източник: NOVA    
