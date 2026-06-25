Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

Н ов тежък пътен инцидент с камион е станал на автомагистрала „Струма“ в района на Суходол, при разклона за Бучино.

По първоначална информация тежкотоварният автомобил е ударил лек автомобил. След катастрофата в участъка се е образувало сериозно задръстване, а движението е силно затруднено.

Камион се обърна на "Струма" и причини километрично задръстване

За инцидента съобщава Петя Атанасова, която е публикувала видео от мястото във "Фейсбук" групата „Катастрофи в София“.

Към момента няма официална информация за пострадали и за причините, довели до катастрофата.

Какво да правим при катастрофа?

Пътната катастрофа представлява внезапно събитие с участието на превозни средства, което води до материални щети, телесни повреди или фатални последици. Поведението на водачите и присъстващите лица непосредствено след инцидента е от решаващо значение за минимизиране на последиците и законосъобразното документиране на събитието.

Първата и най-важна стъпка при катастрофа е осигуряването на безопасността на мястото. Водачът трябва незабавно да спре автомобила, да изключи двигателя и да включи аварийните светлини. За предотвратяване на последващи сблъсъци е задължително поставянето на предупредителен светлоотразителен триъгълник на достатъчно разстояние назад от мястото на инцидента. През нощта или при лоша видимост водачите трябва да носят светлоотразителни жилетки, за да бъдат лесно забележими за останалите участници в движението.

След обезопасяването трябва да се извърши оценка на състоянието на пострадалите. Ако има ранени, е необходимо незабавно да се потърси спешна медицинска помощ чрез телефон 112. До пристигането на екипите трябва да се окаже първа долекарска помощ, доколкото е възможно, без да се местят пострадалите, освен в случаите на пряка опасност от пожар или експлозия.

Ако при инцидента има пострадали хора, мястото на катастрофата не трябва да се променя до пристигането на органите на реда. Участниците са длъжни да изчакат пристигането на пътна полиция, да съдействат при извършването на огледа и да предоставят необходимата информация за установяване на обстоятелствата. Важно е да не се консумира алкохол или упойващи вещества след инцидента, тъй като това се счита за тежко нарушение на закона.

В случаите на леки катастрофи, при които са нанесени само материални щети и превозните средства са в движение, водачите могат да съставят двустранен констативен протокол, ако са изпълнени законовите условия за това. В него се описват обстоятелствата на произшествието и се подписва от двете страни, което е достатъчно за предявяване на претенции към застрахователните компании.

Значимостта на правилното поведение при катастрофа се състои в спазването на закона, осигуряването на медицинска грижа за пострадалите и улесняването на последващите застрахователни и съдебни процедури. Непознаването на тези правила или паниката след инцидент могат да доведат до по-тежки последици, юридически усложнения и затруднения при доказването на вината. Спазването на протоколите за безопасност и поведение е основен елемент от културата на пътното движение.