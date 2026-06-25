Любопитно

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Михаела от Стара Загора показа впечатляваща интуиция и грабна голямата награда

25 юни 2026, 13:30
Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател
Източник: NOVA

Г олямата награда от 10 000 евро в Smart Face вече е факт. След десетки спечелени награди и стотици забавни срещи по улиците на България, лъчезарната Михаела от Стара Загора успя да достигне до най-ценния въпрос в играта и се превърна в първия участник, спечелил най-голямата сума в предаването.

Със своята увереност, усет към хората и впечатляваща игра по улиците на Стара Загора, Михаела рискува и се впусна във финалното предизвикателство “Верижна реакция”, доказвайки, че в Smart Face правилната интуиция може да бъде безценна.

Източник: NOVA

“Сумата спечели едно страхотно момиче Михаела, което се разхождаше с детето и майка си по улиците. Щастлив съм, че тя взе голямата награда и се радвам на случайната ни среща с Първан Симеонов. Нужен е късмет в предаване като нашето и е възможно да спечелиш пари докато се разхождаш. Повярвайте и участвайте“, каза водещият на Smart Face Николаос Цитиридис в “На кафе” тази сутрин.

Развълнувана след победата, Михаела застана пред камерите на “Здравей, България” и сподели: “През цялото време аз просто се забавлявах и не мислех за печалбата. Може би това е рецептата. Бих казала, че изживяването е страхотно! Изживяването е от този тип събития, които се случват веднъж. И моят съвет е просто – впускайте се в предизвикателствата”.

Източник: NOVA

Smart Face продължава да среща случайни минувачи с любопитни въпроси и неочаквани предизвикателства всяка сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA, а голямата награда отново ще очаква следващия участник с непоправима прозорливост, който успее да стигне до нея. Кой ще бъде следващият смел играч в Smart Face? Ще стигне ли въпрос за 10 000 евро? Отговорите - всяка сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.

Източник: NOVA    
Smart Face Михаела Николаос Цитиридис голяма награда телевизионно предаване NOVA
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